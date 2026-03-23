L’Olimpo dell’atletica pugliese: a Bisceglie premiati i protagonisti del 2025

BISCEGLIE – Una serata di emozioni e grandi trionfi quella che ha illuminato lea Bisceglie, dove laha celebrato il talento, l’impegno e i risultati della stagione 2025 con il tradizionale Galà dell’Atletica. L’evento ha visto protagonisti atleti, tecnici e società, simbolo di un movimento in continua crescita e capace di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Il riconoscimento di Atleta dell’Anno femminile è andato ad Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), protagonista di una stagione straordinaria con argento nel getto del peso alla Coppa Europa Lanci U23 di Nicosia e partecipazione ai Campionati Europei U23 di Bergen, stabilendo un nuovo primato regionale assoluto con 16,12 metri. L’Atleta dell’Anno maschile è invece Davide Capobianco (Aden Exprivia Day Optical Molfetta), eccellenza negli ostacoli con bronzo ai Tricolori Promesse nei 400 metri ostacoli e Maglia Azzurra agli Europei U23 di Bergen.

Il futuro dell’atletica pugliese è rappresentato da Viviana Marinelli, eletta Miglior Talento dell’Anno. La diciottenne giovinazzese, portacolori dell’Alteratletica Locorotondo, ha conquistato l’oro tricolore juniores nei 10 km su strada e stabilito il record regionale juniores nei 3000 m (9:38.23).

Tra i premi speciali, spicca Gabriele Belardi (ASD Elite Academy Bari), giovane astro del salto con l’asta che ha raggiunto i 5,01 m e vinto due ori italiani allievi, con la partecipazione all’European Youth Olympic Festival di Skopje. Il suo allenatore, Lorenzo Giusto, è stato premiato come Tecnico dell’Anno.

Tra le società, l’ASD Giovani Atleti Bari 1969 ha ricevuto il riconoscimento di Società dell’Anno, mentre l’Amatori Atletica Acquaviva si è confermata leader nelle classifiche di Marcia maschile e femminile e del Trofeo Puglia. Ottimi risultati anche per Avis Barletta e Alteratletica Locorotondo, finaliste nazionali nei CdS Pista.

Il Galà ha inoltre premiato i media per la loro attenzione verso l’atletica regionale: tra le firme riconosciute, Giancarlo Fiume (TGR RAI), Domenico Castellaneta (TG Norba) e la redazione del TG Norba, insieme a giornalisti del Nuovo Quotidiano di Puglia e del Corriere dello Sport.

Presenti all’evento autorità locali e sportive, tra cui il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, l’assessore regionale Debora Ciliento e il presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia Eusebio Haliti, che ha sottolineato come la Puglia sia una fucina di talenti, con oltre 300 gare organizzate nel 2025, 268 società affiliate e numerosi atleti in maglia azzurra.

«I Giochi del Mediterraneo 2026 rappresentano un’opportunità straordinaria – ha affermato Haliti – con nuovi impianti indoor a Taranto, Bisceglie e Foggia, rafforzando ulteriormente l’infrastruttura e la competitività dell’atletica pugliese».