Manduria, crolla impalcatura per il forte vento: tragedia sfiorata

Manduria

Maruggio

MANDURIA - Momenti di paura a, dove il forte vento che sta interessando il territorio ha provocato il crollo improvviso di un’impalcatura installata su un edificio di tre piani lungo la strada per

La struttura, probabilmente destabilizzata dalle violente raffiche, è venuta giù all’improvviso, finendo sulla carreggiata. Solo per puro caso non si registrano feriti, nonostante la zona sia generalmente trafficata.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a interdire temporaneamente il tratto di strada interessato. La chiusura ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti e deviazioni del traffico.

L’episodio si inserisce nel quadro dell’ondata di maltempo che sta colpendo la Puglia, con vento forte e criticità diffuse. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario.