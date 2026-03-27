Sanarica, crolla abitazione disabitata: nessun ferito, area messa in sicurezza

SANARICA - Paura nella serata di ieri, 26 marzo, a Sanarica, dove un improvviso crollo ha interessato un’abitazione situata in via Caterina de’ Medici.

Si tratta di uno stabile disabitato: fortunatamente non si registrano feriti. Il cedimento ha coinvolto parte della struttura, con il collasso di elementi murari e porzioni interne dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, i tecnici comunali e i vigili del fuoco. Dopo aver verificato l’assenza di persone coinvolte, le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, delimitando la zona.

Per motivi precauzionali è stato disposto il divieto di accesso alle aree a rischio, al fine di evitare ulteriori pericoli. Restano da chiarire le cause del crollo, che potrebbero essere legate al deterioramento della struttura.