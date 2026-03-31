Martina Franca, tutto pronto per 'Mostri tra i vicoli di Martina Franca: una passeggiata tra fatti e leggende terribili'



MARTINA FRANCA (TA) - Si svolgerà, nell’ambito di Manuscripta Festival della Letteratura a Fumetti, sabato 4 aprile alle ore 17:00 con partenza dal Palazzo Ducale (Salotto cinese - già Sala degli uccelli) l’evento “Mostri tra i vicoli di Martina Franca: una passeggiata tra fatti e leggende terribili”. - Si svolgerà, nell’ambito di Manuscripta Festival della Letteratura a Fumetti, sabato 4 aprile alle ore 17:00 con partenza dal Palazzo Ducale (Salotto cinese - già Sala degli uccelli) l’evento “Mostri tra i vicoli di Martina Franca: una passeggiata tra fatti e leggende terribili”.





In occasione delle festività pasquali e viste le numerose richieste pervenuteci proveremo a raccontarvi non solo la mostra “Mostri” con una visita guidata ad hoc tenuta da Piero Angelini, ma faremo una passeggiata partendo proprio dalle Sale affrescate del Palazzo Ducale per poi visitare gli angoli sperduti del nostro centro storico protagonista di numerosi fatti e leggende mostruose in compagnia di Antonio Serio.





La visita guidata alla mostra “Mostri” e la passeggiata nel centro storico sono gratuite e riservate a un massimo di 50 persone ed è necessaria la prenotazione al numero telefonico: 3277533375





Manuscripta Festival della letteratura a fumetti è organizzato dall’Associazione Terra Terra, con il patrocinio, della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca Assessorato alle Politiche Giovanili e Attività culturali, si inserisce nelle attività del Progetto Galattica - Nodo di Martina Franca ed è sostento dalla Serveco Srl e da Unipol.



