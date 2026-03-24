Miami Open, Jannik Sinner ai quarti: battuto Michelsen in due set

MIAMI - Prosegue la straordinaria corsa di Jannik Sinner al Miami Open. L’azzurro ha superato l’ostico americano Michelsen in due set, 7-5, 7-6, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo.

Il match non è stato semplice, soprattutto nel secondo parziale, dove Sinner ha rischiato più volte: ha subito il break e, sul 5-3 per l’avversario, è riuscito a recuperare e a portare la partita al tie-break. Qui è scivolato inizialmente sotto 3-1, ma grazie a due colpi eccezionali e a una prova monumentale al servizio ha ribaltato la situazione, chiudendo l’incontro a suo favore.

Ai quarti Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Atmane e Tiafoe.

Il post-partita è disponibile in diretta su Sky Sport 24, con le dichiarazioni dell’azzurro e l’analisi del match.