Nardò, ritrovata bomba a mano in via Calabrese: intervento degli artificieri e evacuazioni

NARDO' - Paura nel pomeriggio a Nardò, nella zona est della cittadina, per il ritrovamento di una bomba a mano su un muretto in via Calabrese. L’allarme è stato lanciato dai residenti, che hanno immediatamente segnalato l’ordigno alle autorità.

Sul posto è intervenuto prontamente il Commissariato di Polizia, che ha isolato l’intera area con nastro segnaletico e disposto l’evacuazione temporanea delle abitazioni più vicine per garantire la sicurezza pubblica. Il traffico veicolare e pedonale nella zona è stato interdetto fino a conclusione delle operazioni.

Gli artificieri hanno effettuato le delicate operazioni di bonifica e verifica dell’ordigno, mettendo in sicurezza l’area. Le indagini sono già state avviate per chiarire l’origine della bomba e individuare eventuali responsabili. Fondamentali per gli accertamenti saranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona.

Le autorità hanno invitato la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza fino al termine delle operazioni.