Miami, risultati e sorprese al Masters 1000: avanti Zverev e Cerundolo, out Medvedev e Tsitsipas

Giornata ricca di incontri e colpi di scena al Miami Open, dove i sedicesimi di finale del tabellone maschile hanno regalato spettacolo e risultati inattesi.

Tra i match più rilevanti, il tedesco Alexander Zverev ha avuto la meglio sul croato Marin Čilić con il punteggio di 6-2 5-7 6-4, al termine di una sfida combattuta. Vittoria netta invece per il francese Quentin Halys, che ha superato 7-6 6-1 il polacco Kamil Majchrzak.

Successo in rimonta per l’americano Alex Michelsen, capace di ribaltare il cileno Alejandro Tabilo (3-6 6-3 6-4). Vittoria al terzo set anche per Frances Tiafoe, che ha superato il ceco Jakub Menšík in un match equilibratissimo chiuso 7-6 4-6 7-6.

Avanza il francese Terence Atmane, vincitore 6-3 1-6 6-3 sul canadese Félix Auger-Aliassime. Clamorosa eliminazione per il russo Daniil Medvedev, sconfitto dall’argentino Francisco Cerúndolo con il punteggio di 6-0 4-6 7-5. Sorprendente anche il risultato del francese Arthur Fils, che ha dominato il greco Stefanos Tsitsipas con un netto 6-0 6-1.

Nel tabellone femminile, negli ottavi di finale, prosegue la corsa della bielorussa Aryna Sabalenka, che ha battuto 6-3 6-4 la cinese Qinwen Zheng. Successo convincente anche per l’americana Jessica Pegula, vittoriosa 6-4 6-1 sulla rumena Jaqueline Cristian.

Avanza Hailey Baptiste, che ha superato 6-3 6-4 la lettone Jeļena Ostapenko, mentre Coco Gauff ha avuto la meglio sulla rumena Sorana Cîrstea (6-4 3-6 6-2).

Infine, vittoria in tre set per la canadese Victoria Mboko, che ha sconfitto 7-6 4-6 6-0 la russa Mirra Andreeva, confermando il suo ottimo momento nel torneo.