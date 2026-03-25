Bitonto, il Centro Ricerche dedica la tessera 2026 a Francesco Speranza

Un omaggio a un protagonista dell’arte del Novecento e un’anticipazione di un importante evento culturale imminente. Il Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto dedica la tessera associativa 2026 all’artista Francesco Speranza, figura di riferimento per la produzione artistica del territorio.

L’iniziativa, annunciata a Bitonto il 25 marzo 2026, rappresenta non solo un tributo alla memoria di Speranza – nato proprio a Bitonto nel 1902 e scomparso a Santo Spirito (Bari) nel 1984 – ma anche un primo sguardo su una mostra che sarà presto ufficializzata.

Il Centro Ricerche ha infatti recentemente acquisito un significativo nucleo di disegni inediti realizzati dall’artista tra il 1921 e il 1924, durante il suo periodo di formazione all’Accademia di Napoli. Si tratta di studi di sculture e bassorilievi di matrice rinascimentale, nei quali emergono già con chiarezza il rigore tecnico e l’aderenza al vero che caratterizzeranno tutta la sua produzione artistica.

Queste opere, oggi patrimonio dell’associazione, saranno al centro di una futura esposizione dedicata, con l’obiettivo di condividere con la comunità locale un tassello importante della storia artistica bitontina.

Nel frattempo, il Centro Ricerche rinnova l’invito a soci e cittadini a sostenere le proprie attività attraverso l’iscrizione per il 2026. La tessera rappresenta uno strumento essenziale per contribuire alla ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

La quota associativa ordinaria è fissata a 60 euro, mentre è prevista una tariffa ridotta di 30 euro per i giovani non percettori di reddito autonomo e per gli abbonati alla rivista “Studi Bitontini”.