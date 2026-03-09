Monopoli, lunedì 9 marzo al Teatro Radar il concerto multimediale 'È verità il nome' dedicato alla creatività femminile



MONOPOLI (BA) - Un concerto multimediale dedicato alla creatività femminile prelude alla nuova stagione del Ritratti Festival, avvicinandoci all'annuncio della sua XXII edizione. Lunedì 9 marzo, alle ore 20 (ingresso libero fino a esaurimento posti), il Teatro Radar di Monopoli ospiterà "È verità il nome", appuntamento che intreccia musica e parola per raccontare la firma che le donne hanno, spesso segretamente, apportato alla storia della musica e delle arti in genere. Sul palco saliranno interpreti di rilievo internazionale, quali ospiti speciali i soprani Roberta Mantegna e Damiana Mizzi e la violista Anna Serova.





L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli in collaborazione con il collettivo giovanile NAME – Network of Arts, Music & Events e Ritratti Festival, si inserisce nel programma di appuntamenti dedicati al mese della Giornata Internazionale della Donna (oltre l’8 marzo, la cultura e le donne) e anticipa alcuni dei temi che attraverseranno la prossima edizione del festival.





"È verità il nome" rappresenta il primo tassello del cartellone 2026 del Ritratti Festival, diretto dalla pianista Antonia Valente, originaria di Monopoli, che nelle prossime settimane annuncerà il programma completo della sua ventiduesima edizione in Puglia, confermando ancora una volta la sua vocazione a intrecciare ricerca, qualità artistica e attenzione ai temi della contemporaneità. Pur vivendo e lavorando all’estero, da anni insegnante alla Escuela Superior Reina Sofía di Madrid, una delle più importanti istituzioni europee dedicate alla formazione e alla promozione dei giovani talenti della musica classica, Valente continua infatti a mantenere un forte legame con la sua terra, dedicando energie e progettualità allo sviluppo culturale del territorio pugliese attraverso il festival fondato quando aveva solo 19 anni.





Il titolo prende spunto da un verso della poetessa belga Chantal Maillard e richiama la lunga storia di pseudonimi dietro cui molte artiste hanno dovuto nascondersi per pubblicare o far conoscere il proprio lavoro nel campo artistico, come in altri. Da questa riflessione nasce un concerto multimediale che si propone anche come un percorso sulla memoria collettiva, e che attraverso una impaginazione musicale inedita restituisce spazio e voce a compositrici che, pur avendo lasciato opere di grande valore segnando profondamente la storia con autentici capolavori, sono rimaste a lungo ai margini del repertorio più eseguito nei circuiti ufficiali.





Saranno dunque presentate al pubblico pagine di Mel Bonis, Pauline Viardot, Giulia Recli, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Lili Boulanger, Alma Mahler, Amy Beach e Rebecca Clarke. I brani musicali dialogheranno con testi originali della giovane compositrice Marianna Manghisi e con versi di alcune tra le voci più intense della poesia italiana, tra cui Patrizia Cavalli, Alda Merini e Antonia Pozzi, oltre a liriche della poetessa monopolitana Elsa Raimondi, sorella della più celebre Franca, di cui ricorre nel 2026 il settantesimo anniversario della vittoria al Festival di Sanremo.





Le liriche saranno affidate alle voci dei soprani Roberta Mantegna e Damiana Mizzi, oggi presenti nei cartelloni dei principali teatri d’opera del mondo, dal Teatro alla Scala ai Teatri La Fenice di Venezia e San Carlo di Napoli, fino a Mosca, Chicago, Washington, Tokyo, Pechino. Interprete d’eccezione sarà inoltre la violista Anna Serova, protagonista di una carriera solistica e cameristica internazionale che l’ha portata a collaborare con importanti orchestre e compositori contemporanei come Azio Corghi e Boris Pigovat che le hanno dedicato numerosissime opere considerandola una delle interpreti di riferimento della sua generazione. Ospite solista di importanti orchestre in Europa, Russia, Israele, Sud America e Nuova Zelanda, le sue incisioni discografiche hanno ottenuto riconoscimenti internazionali.





Completano l’organico artistico i pianisti Anna Habruk, Joseph D’Urso, Anzhelika Kaliuzhna e Antonia Valente, insieme ai giovani cantanti Ayane Kodera, Gaia Cardinale e Gianvito La Notte, alla violoncellista Federica Del Gaudio e alla violinista Silvia Grasso.





Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente ai numeri telefonici 0804140709 / 0804140702 / 3208141845 o inviare una mail a angela.dibello@comune.monopoli.ba.it





Nel percorso di avvicinamento alla XXII edizione di Ritratti Festival, prende forma anche una collaborazione con il Sudestival – Festival del Cinema d’Autore, che arricchisce il programma di marzo con un appuntamento dedicato all’incontro tra musica e cinema. Giovedì 12 marzo alle ore 20.30, sempre al Teatro Radar di Monopoli, il pubblico potrà assistere a Cineritrattti per Sudestival – Risate in partitura: Buster Keaton Live, serata evento che sul grande schermo il cinema muto di Buster Keaton, accompagnato dal vivo dai musicisti del Ritratti Festival Ensemble con le musiche originali di Stephen Prutsman eseguite dal vivo da Anna Habruk (pianoforte), Lorenzo Rovati e Moira Cauzzo (violini), Anna Serova (viola) e Federica Del Gaudio (violoncello). In programma due capolavori del grande comico americano: Sherlock Jr. (1924) e Seven Chances (1925). Per informazioni: info@sudestival.org ; +393341310000.





