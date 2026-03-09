Sicurezza, Stefanazzi (PD): 'Cresce criminalità nel Salento. Piantedosi inesistente'



"Ho presentato l'ennesima interrogazione parlamentare al Ministro Piantedosi. Ciò che continua ad avvenire quotidianamente nel nostro territorio impone un intervento immediato dello Stato". Lo dichiara l'On. Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.





"L’ultimo episodio avvenuto a Spongano – dove nella notte tra il 6 e il 7 marzo ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrata di uno studio dentistico – è solo l’ultimo di una serie di gravi atti intimidatori che stanno colpendo il territorio. Pochi giorni prima si erano verificati due attentati con ordigni rudimentali davanti a una fioreria a Matino e l’incendio doloso di un’autovettura a Racale. Si tratta di episodi che, anche se non necessariamente collegati tra loro sotto il profilo investigativo, contribuiscono a generare un clima di forte allarme tra cittadini, professionisti e operatori economici" prosegue Stefanazzi.





"Negli ultimi mesi ho presentato decine di interrogazioni per richiamare l’attenzione del Governo su questa escalation criminale. Purtroppo, senza ottenere alcuna risposta. Eppure - conclude il dem - le comunità locali avrebbero bisogno di sentire concretamente la presenza dello Stato. La sicurezza dei cittadini e la tutela del tessuto economico del territorio devono tornare a essere una priorità con i fatti, e non soltanto a parole".