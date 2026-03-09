Lecce, il mito di Ezechiele Leandro raccontato nella 'fiaba fotografica' di Leonello Bertolucci



LECCE - Il mito di Ezechiele Leandro rivive nella “fiaba fotografica” di Leonello Bertolucci intitolata "Dal muro al mare, il pesciolino di Leandro", al centro dell’incontro letterario che si tiene martedì 10 marzo, alle 19, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce. L’appuntamento rientra nella rassegna "Visioni dal Paese Grande", ideata e promossa da Astràgali Teatro.





Leonello Bertolucci, fotografo professionista, dopo la pubblicazione di tre libri fotografici dedicati al Salento, usa il proprio estro creativo in questo nuovo lavoro per raccontare uno degli artisti salentini più apprezzati. L’idea nasce una notte, quando, gironzolando e curiosando attorno alla casa di Leandro, a San Cesario di Lecce, Bertolucci decide di creare una "fiaba fotografica". Ad ispirarlo mostri, gatti, fantasmi, pietre preziose, ma soprattutto un pesciolino incastonato dallo scultore nel muro di casa sua e che il fotografo riporta, così, a nuotare nel mare del Salento. La serie di foto, un po' oniriche, un po' selvagge e un po' visionarie, com'erano le opere di Leandro, ha preso la forma editoriale del leporello edito da Kurumuny edizioni, realizzato "a fisarmonica" da estendere, pronto per giocarci e fantasticare.





Leonello Bertolucci, fotografo professionista, lavora a Milano, ma da anni ha trovato nel Salento il suo buen retiro. Dagli anni ottanta si occupa di reportage per testate e agenzie italiane e internazionali. Ha pubblicato foto su Time, Newsweek, Stern, Paris-Match, Epoca. È consulente come photo editor, curatore di progetti fotografici, eventi e mostre. Scrive di fotografia su Il Fatto Quotidiano.it e sulla rivista Il Fotografo. È docente e tiene corsi, workshop e letture portfolio in giro per l’Italia. Ha pubblicato diversi libri e partecipato a mostre personali e collettive. Nelle edizioni del Pulcinoelefante le sue fotografie giocano con testi, tra gli altri, di Alda Merini, Tonino Guerra, Enzo Sellerio. Ha già pubblicato tre libri fotografici dedicati al Salento: Respiri di pietra (Lupo Ed.), Porto Badisco, la Grotta dei Cervi (Adda Ed.), 60 milioni, i volti di un’altra pandemia (Esperidi Ed.).





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



