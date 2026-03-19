Bari, avvio del servizio di refezione scolastica con stoviglie pluriuso: visita dell’assessore Lacoppola alla scuola Balilla

BARI – Questa mattina l’assessore alla Conoscenzasi è recato alla scuola d’infanzia e primaria, nel quartiere Madonnella, per verificare l’avvio delle nuove modalità di fruizione del servizio di refezione scolastica con stoviglie pluriuso, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei genitori.

“Oggi ho voluto pranzare con i bambini e le bambine dell’istituto, insieme a insegnanti e operatori, per verificare il funzionamento del servizio – ha spiegato l’assessore Lacoppola –. Ci troviamo in un momento di transizione importante, che consentirà di sostituire le stoviglie monouso con quelle pluriuso, dimezzando da subito la produzione dei rifiuti”.

Nei primi giorni di attuazione del nuovo sistema, alcune famiglie avevano segnalato problemi legati allo stato di usura di alcune stoviglie. Per garantire la sicurezza igienico-sanitaria, l’amministrazione comunale ha richiesto la sostituzione di tutti i pezzi usurati. Nelle more della consegna dei nuovi materiali, è stato temporaneamente previsto l’utilizzo di stoviglie monouso, in modo da non interrompere il servizio e mantenere il pranzo scolastico come occasione di socialità per gli alunni.

Per le scuole comprese nei lotti 1 e 2, dove vengono utilizzate posate, piatti e bicchieri pluriuso, la ditta Ladisa Ristorazione, appaltatrice del servizio, ha installato lavastoviglie professionali all’interno dei locali mensa. L’introduzione delle stoviglie pluriuso segue le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e dalla gara d’appalto, con l’obiettivo di rendere il servizio più sostenibile e ridurre la produzione di rifiuti.