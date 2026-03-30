Musica dal vivo a Palazzo Pesce: il programma di aprile a Mola di Bari

MOLA DI BARI – Un aprile ricco di appuntamenti musicali a Palazzo Pesce, che propone una rassegna variegata tra omaggi ai grandi cantautori italiani, sonorità internazionali e suggestioni jazz.

Si parte giovedì 2 aprile alle 21.00 con “Nati a marzo”, spettacolo dedicato a cinque icone della musica italiana nate nello stesso mese: Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Franco Battiato e Antonello Venditti. Sul palco Piero Rinaldi (voce), Giulio Magarelli (sax) e Lorenzo D’Urso (pianoforte) per un viaggio tra i brani più amati del repertorio italiano.

Venerdì 10 aprile alle 21.00 spazio alle sonorità internazionali con “My Favourite Wings – America del Sud e Mediterraneo”: Vince Abbracciante (fisarmonica), Roberto Taufic (chitarra) e Pierluigi Balducci (basso acustico) daranno vita a un percorso musicale tra choro, tango e jazz samba.

Sabato 11 aprile alle 21.00 torna la canzone italiana con “Romantico retrò”, un omaggio agli anni ’60 e ’70 e ai grandi interpreti come Luigi Tenco, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Bruno Lauzi. Protagonisti Pietro Verna (voce e chitarra), Francesco Galizia (pianoforte) e Andrea Campanella (clarinetto e sax).

Venerdì 17 aprile alle 21.00 appuntamento con il jazz e la musica d’autore internazionale con “Singing Chet”, tributo al grande Chet Baker. In scena Francesca Leone (voce), Bruno Montrone (pianoforte) e Fabrizio Gaudino (tromba e flicorno).

Sabato 18 aprile alle 21.00, nella Sala Etrusca, va in scena “Canto libero – Mina e Battisti”, dedicato a due pilastri della musica italiana: Mina e Lucio Battisti. Sul palco Ida Gigante (voce), Giuseppe Leo (pianoforte) e Matteo Scura (batteria).

Chiude la rassegna venerdì 24 aprile alle 21.00 “Dario Maltese canta De André”, un omaggio al repertorio di Fabrizio De André, con particolare attenzione ai brani meno conosciuti ma di grande intensità.

Un calendario pensato per gli appassionati di musica dal vivo e per chi vuole riscoprire, in chiave intima e raffinata, grandi classici italiani e sonorità internazionali.