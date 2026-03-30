Il Casarano supera il Giugliano: 2-0 al “Capozza”

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FRANCESCO LOIACONO – Vittoria convincente per il Casarano Calcio, che batte 2-0 il Giugliano Calcio 1928 allo stadio Capozza nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C.

Il match si apre con ritmi vivaci e occasioni da entrambe le parti. Al 3’ Grandolfo, di testa, non riesce a impensierire la difesa ospite, mentre un minuto dopo è Zammarini a sfiorare il vantaggio per il Giugliano. Il Casarano risponde al 9’ con Ferrara, ma senza trovare il bersaglio. Gli ospiti restano pericolosi: al 29’ Prado e al 41’ Baldè vanno vicini al gol.

A sbloccare la partita è però il Casarano allo scadere del primo tempo: al 45’ Grandolfo firma l’1-0 con un pallonetto di sinistro su assist di Mercadante.

Nella ripresa i padroni di casa partono forte e al 10’ trovano il raddoppio con Leonetti, bravo a finalizzare di destro su cross di Chiricò. Il Giugliano prova a reagire: al 26’ De Rosa non concretizza una buona occasione e al 38’ Murilo, su punizione, sfiora il gol. Nel mezzo, al 28’, è ancora Chiricò ad avere una chance importante per il Casarano, senza però riuscire a segnare.

Con questo successo il Casarano sale al nono posto in classifica con 47 punti, consolidando la propria posizione in zona playoff.

Nel prossimo turno, la trentacinquesima giornata, i rossazzurri torneranno in campo lunedì 6 aprile alle 14.30 contro il Potenza Calcio, ancora allo stadio Capozza.