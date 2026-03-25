Mysterium Festival 2026: a Taranto il “Requiem for the Living” di Dan Forrest

TARANTO – Nuovo appuntamento con il, rassegna di fede, arte, storia, tradizione e cultura, che fino al 5 aprile animerà la città di Taranto con una serie di concerti e eventi culturali. Venerdì 27 e sabato 28 marzo, alle, sarà eseguito, uno dei capolavori del compositore americano, tra i più apprezzati e eseguiti nel repertorio corale contemporaneo.

L’esecuzione vedrà sul palco l’Orchestra ICO della Magna Grecia e il Coro Canticum Novum, diretti dal Maestro Fabio Ciofini, con la partecipazione di Klara Luznik (soprano), Feiye Wang (tenore), Giovanni Orsini (violino) e Margherita Sciddurlo (organo). Il concerto si terrà venerdì nella chiesa del Carmine e sabato nella chiesa San Lorenzo, con ingresso su prenotazione gratuita tramite Eventbrite e biglietti online su Vivaticket.

Il programma prevede l’esecuzione del Pater Noster e del Requiem for the Living, suddiviso in cinque movimenti:

Il coro Canticum Novum e la direzione di Fabio Ciofini

Il, composto nel 2013, è una delle opere che hanno reso Dan Forrest celebre a livello internazionale, grazie al suo approccio contemporaneo alla musica sacra, capace di unire tradizione e sensibilità moderna. Il, commissionato nel 2019 dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dedicato a Papa Francesco, sarà eseguito per la seconda volta dopo la prima mondiale al Festival Villa Solomei.

Fondato nel 1986 a Solomeo dal parroco don Alberto Seri, il coro Canticum Novum è guidato dal Maestro Fabio Ciofini dal 1994, con un focus sull’accurata interpretazione del testo musicale e sulla ricerca timbrica. Il repertorio spazia dai grandi classici a cappella a opere complesse per coro e orchestra, con particolare attenzione a W.A. Mozart.

Il Maestro Fabio Ciofini, diplomato in organo, pianoforte e fortepiano al Conservatorio di Perugia, tiene concerti e masterclass in Italia, Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, ed è direttore artistico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli dal 2010.

Produzione e patrocinio

La rassegna è realizzata da Le Corti di Taras, in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, e il contributo di sponsor locali tra cui BCC San Marzano, TP Italia e Varvaglione Vini.

Per informazioni e prenotazioni: Le Corti di Taras – Via Ciro Giovinazzi 28, Tel. 392.9199935, sito: orchestramagnagrecia.it , social su Facebook e Instagram.



