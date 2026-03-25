Bif&st 2026: al Teatro Petruzzelli la proiezione del cult “Il Maratoneta” di John Schlesinger

BARI – Nell’ambito del(21-28 marzo), ilospiterà venerdì 27 marzo, alle, la proiezione del film cultdi John Schlesinger, a 50 anni dalla sua uscita in sala. L’iniziativa è resa possibile grazie ae sostituisce la proiezione de La bella vita di Paolo Virzì, che per motivi personali non potrà essere presente, pur essendo vincitore del

Il film

Tratto dall’omonimo romanzo di William Goldman, Il Maratoneta (1976) è un thriller che ha conquistato critica e pubblico, ricevendo una candidatura all’Oscar e vincendo due David di Donatello e un Golden Globe. La storia segue il giovane ebreo newyorkese Thomas “Babe” Levy, interpretato da Dustin Hoffman, che divide il suo tempo tra lo studio universitario, gli allenamenti di corsa a Central Park e la relazione con Elsa.

La vita di Babe scorre tranquilla fino al giorno in cui suo fratello Doc, giunto a fargli visita, muore tra le sue braccia dopo essere stato pugnalato. È allora che il giovane scopre la sua vera identità: agente doppiogiochista coinvolto come corriere nell’organizzazione del criminale nazista Christian Szell, dentista nei campi di sterminio dove ha accumulato una fortuna speculando sulle vittime. Al fianco di Hoffman, interpreta il ruolo di Szell Laurence Olivier, in una performance memorabile.

L’introduzione

A introdurre la proiezione sarà il giornalista e critico cinematografico Paolo Mereghetti, che guiderà il pubblico alla scoperta del valore storico e artistico del film, ormai considerato un classico intramontabile del cinema contemporaneo.