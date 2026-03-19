Operazione “Colemi”: arrestato il quarto uomo, finita la fuga di Blasi
BRINDISI – È stato arrestato anche il quarto uomo coinvolto nell’operazione “Colemi”, il blitz condotto dalla polizia contro la frangia tuturanese della Sacra Corona Unita, che nei giorni scorsi ha portato in carcere, tra gli altri, l’ex presidente del consiglio comunale di Brindisi Pietro Guadalupi.
Si tratta di Alessandro Blasi, 44 anni, originario di San Pietro Vernotico, che nella mattinata precedente era riuscito a sfuggire alla cattura fuggendo dalla propria abitazione, probabilmente passando dai tetti.
Dopo ore di ricerche serrate, gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo, ponendo fine alla sua breve latitanza.
L’operazione “Colemi” si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio brindisino, con l’obiettivo di colpire strutture e ramificazioni locali della Sacra Corona Unita.