Operazione dei Carabinieri a Modugno: misure cautelari per associazione dedita a furti e rapine

MODUGNO - Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Modugno stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, al termine di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, fatta salva la valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa, di appartenere a un’associazione a delinquere attiva tra il 2022 e il 2023, dedita a furti e rapine ai danni di attività commerciali. Contestati anche i reati di riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante della disponibilità di armi.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 10.45 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bari.