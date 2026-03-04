Discarica CO.BE.MA. a Canosa, istituita una Cabina di Regia regionale per bonifica e post gestione

BARI - La Giunta regionale ha istituito presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana una Cabina di Regia per coordinare le azioni relative alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi CO.BE.MA. S.r.l., situata in contrada Tufarelle a Canosa di Puglia. All’interno della Cabina collaboreranno Regione Puglia, Provincia BAT, ARPA Puglia e Comune di Canosa di Puglia.

L’obiettivo è garantire un presidio istituzionale per coordinare tutte le fasi: la chiusura della procedura d’infrazione europea UE n. 2011/2215, le operazioni di bonifica conseguenti al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nei pozzi spia della discarica e all’ordinanza provinciale n. 1/2026, e l’avvio della post gestione del sito a completamento delle operazioni di chiusura.

Attualmente il processo di chiusura e post gestione della discarica è in stallo, come segnalato sia dalla Procura di Trani sia dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il rischio di aggravare lo stato di degrado e i rischi ambientali e per la salute pubblica.

“Questa Cabina di Regia deve essere un presidio di legalità – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento –. Gli enti coinvolti sono chiamati a collaborare per trovare soluzioni immediate, anche interloquendo con l’Autorità giudiziaria. L’obiettivo è restituire alla comunità un sito bonificato, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute, valorizzando la collaborazione istituzionale e il presidio del territorio.”