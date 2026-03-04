Barbara Binetti presenta “Lilly, la cagnolina magica”: una fiaba vera di coraggio e amore

BARI – In uscita il nuovo libro fiabesco di, una storia vera ispirata alla vita di, un cagnolino trovato moribondo con una catena più grande di lei, che ha saputo trasformare la sofferenza in magia e amore.

Il libro racconta il percorso di Lilly, salvata nonostante le patologie rare che l’hanno accompagnata per tutta la vita, e la sua integrazione in una famiglia accogliente insieme ad altri cani e gatti. La narrazione, pur basata su eventi reali, è avvolta in una dimensione fiabesca: giardini fioriti, giochi condivisi e amicizie animali rendono la storia un racconto di speranza e resilienza, in cui la lotta per la vita diventa un simbolo di rinascita.

“È dall’amore profondo che nutro verso gli animali – spiega Barbara Binetti – che nasce questo libro, dedicato in particolare a Lilly, una trovatella sfortunata ma al contempo fortunata, amata e curata in ogni aspetto. Ho voluto che la sua storia fosse raccontata non come sofferenza, ma come una fiaba, affinché Lilly possa vivere ancora tra le pagine, nei suoi occhi profondi che riflettono la forza e l’amore verso il suo umano”.

Barbara Binetti, 55 anni, nata a Bari, fisioterapista professionista e appassionata di animali, porta così la sua esperienza e il suo affetto per il mondo animale in un’opera che unisce emozione, realtà e magia, celebrando il coraggio e la resilienza di una piccola grande protagonista a quattro zampe.