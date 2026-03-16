Oria, mercoledì 18 marzo presentazione del progetto 'PuntOria FOR Work'



Servizi di orientamento e nuove opportunità per cittadini e imprese





ORIA (BR) - Creare un ponte concreto tra cittadini e mondo del lavoro e rafforzare i servizi di orientamento sul territorio. È questo l’obiettivo del progetto "PuntOria FOR work - Salire la città. Attraversare le sue storie. Orientarsi al futuro", promosso dal Comune di Oria e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico Punti Cardinali FOR Work.





La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 10:30 presso Palazzo Martini, nel corso di una conferenza stampa durante la quale saranno presenti il sindaco Cosimo Ferretti, gli assessori Michele Locorotondo, Elena Marrazzi ed Imma Torchiani, la responsabile del Primo settore comunale dott.ssa Loredana D’Elia e la RUP di Progetto dott.ssa Antonella Dell’Aquila, insieme ai rappresentanti dei partner coinvolti. Modera il giornalista Cosimo Saracino.





Il progetto PuntOria FOR Work si rivolge a persone di età compresa tra i 16 e i 65 anni e dedica particolare attenzione a persone disoccupate adulte, disoccupate di lunga durata, inattive ed inoccupate, alle donne, agli immigrati, alle persone con disabilità. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle fasce più fragili e contribuire allo sviluppo economico del territorio.





Nel corso delle attività saranno attivati laboratori di orientamento al lavoro (Orientation Lab) finalizzati a fornire un contributo orientativo e dedicati a diversi ambiti, tra cui il settore tecnologico, il rapporto con le imprese locali e i percorsi legati all’imprenditorialità femminile. Sono previste inoltre giornate di incontro tra domanda e offerta di lavoro (Job Day), con il coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder territoriali, ed eventi al di fuori della Città di Oria per la comunicazione e promozione del fabbisogno territoriale e delle opportunità formative e occupazionali (Puglia Attrattiva #mareasinistra). Il progetto prevede anche l’attivazione di sportelli informativi permanenti (Orientation Desk) per supportare i cittadini nella ricerca di opportunità formative e professionali.





Il titolo del progetto – "PuntOria FOR Work – Salire la città. Attraversare le sue storie. Orientarsi al futuro" – richiama la particolare conformazione urbana di Oria, città costruita su più livelli che domina la pianura circostante. Questa verticalità diventa la metafora del percorso di orientamento: salire la città significa attraversare le sue storie, scoprendo come identità culturale, patrimonio e tradizioni abbiano contribuito nel tempo a generare vocazioni produttive e opportunità professionali.





Alla realizzazione delle attività collaborerà una rete qualificata di partner composta da Comune di Oria, Scuola Professionale Giacomo Rousseau (coordinatore di progetto), Dasep Srl, Associazione 72024, Associazione Turistica Pro Loco di Oria, Istituto Tecnico Economico "Calò", Istituto Secondario Superiore "Vincenzo Lilla", Associazione Dante Alighieri Ets, Polo Tecnologico Uninettuno Puglia, Unilavoro e Fondazione Parco Culturale Ets, Unilavoro Pmi.





La collaborazione tra enti, imprese e realtà del territorio rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, che punta a costruire un collegamento stabile tra domanda e offerta di lavoro e a rafforzare il sistema locale dei servizi di orientamento.