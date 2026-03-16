Polignano a Mare, incontro sulle ragioni del NO al referendum. La Ghezza: “Grande partecipazione che dimostra la voglia dei cittadini di informarsi su un tema così importante"

POLIGNANO A MARE - “La grande partecipazione all’evento ieri a Polignano a Mare sulle ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo, è un segnale che testimonia la voglia dei cittadini di informarsi su un tema così importante. Voglio ringraziare gli ospiti intervenuti: Federico Cafiero De Raho, l’avvocato Luca Clarizio, Saverio Pellegrini del Comitato Società Civile per il NO, e l’onorevole Leonardo Donno per il prezioso contributo offerto”. Lo dichiara la capogruppo del M5S Maria La Ghezza, promotrice e moderatrice dell’incontro che si è tenuto domenica 15 marzo nella sede della Fondazione Pino Pascali.“Le riflessioni che abbiamo condiviso - continua La Ghezza - evidenziano come questa riforma nasca da un disegno politico ben preciso che rischia di indebolire il potere giudiziario e proteggere la classe politica. Ci sarà un aumento dei costi non per avere una giustizia più efficiente e a misura di cittadino, ma solo a vantaggio della casta. Un grazie speciale va al deputato Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che con la sua autorevolezza e la sua esperienza ha offerto una lettura molto chiara del contesto in cui nasce questa riforma. È fondamentale partecipare e votare con consapevolezza, perché la democrazia vive della partecipazione dei cittadini e della difesa dei principi costituzionali”.