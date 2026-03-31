'Padre Pio – Actor Dei' al TeatroTeam di Bari: il musical che racconta fede, lotta e umanità



Domenica 12 aprile alle 18 il palcoscenico barese accoglie l’opera musicale firmata da Attilio Fontana, dedicata alla vita di San Pio da Pietrelcina.





BARI – Sarà il TeatroTeam di Bari a ospitare, domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:00, “Padre Pio – Actor Dei”, opera musicale dedicata alla figura di San Pio da Pietrelcina e presentata come unica produzione ufficialmente riconosciuta dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo. L’appuntamento si inserisce tra gli eventi di maggior richiamo della stagione teatrale primaverile, proponendo al pubblico uno spettacolo che unisce spiritualità, musica e teatro visivo.





Firmata da Attilio Fontana, l’opera ha debuttato nel 2007 e porta in scena circa quindici performer tra cantanti-attori e ballerini. Il racconto si sviluppa in tre grandi momenti della vita del santo: la giovinezza, la maturazione spirituale e la nascita dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, componendo un itinerario scenico che alterna dimensione biografica e tensione simbolica.





Uno degli elementi più caratterizzanti dello spettacolo è proprio il linguaggio della messinscena, che intreccia quadri realistici e visioni oniriche. Da una parte compaiono immagini di vita quotidiana costruite come tableaux vivants; dall’altra prendono forma scene di forte impatto evocativo, come il duello tra Padre Pio e il diavolo, rappresentato come suo alter ego e antagonista interiore. Ne emerge un ritratto teatrale intenso, capace di restituire la forza di un uomo segnato dalla prova, dalla fede e dall’azione concreta.





La regia è dello stesso Attilio Fontana, che interpreta anche Padre Pio, presentato come Actor Dei, “attore di Dio”: una figura essenziale, di poche parole ma di profonda operatività, letta in chiave sorprendentemente contemporanea.





Al centro della drammaturgia c’è anche la musica, composta da Attilio Fontana insieme a Maria Grazia Fontana, cui è affidata la direzione musicale, con Federico Capranica, Franco Ventura, Antonio Carluccio, Michela Andreozzi e Michele Lorusso. Il risultato è un impianto sonoro ricco di richiami mediterranei, con echi campani e pugliesi che restituiscono il calore e l’identità del Sud.





Accanto alla musica, un ruolo decisivo è affidato alla danza. Il lavoro coreografico di Orazio Caiti mette in dialogo registri apparentemente lontani, dal balletto classico all’hip hop fino alla danza acrobatica, costruendo una scrittura scenica ibrida e suggestiva. È proprio questa contaminazione di linguaggi a rendere “Padre Pio – Actor Dei” uno spettacolo capace di parlare a pubblici diversi: ai devoti, certo, ma anche a chi cerca nel teatro musicale una forma narrativa intensa, popolare e al tempo stesso ambiziosa.





L’arrivo dello spettacolo a Bari si annuncia quindi come un appuntamento di particolare interesse, non solo per il valore spirituale del soggetto, ma anche per la sua costruzione artistica, che fonde recitazione, canto, danza e immagine in un racconto corale.



