San Cesario di Lecce: si chiude con Nicola Pignatelli, Davide Faggiano e Francesco Sansò il ciclo di incontri 'In Alto. Suoni, corpi, visioni'



Il terzo e ultimo appuntamento della serie di appuntamenti curati dall’ Associazione Petrolio viene proposto per la rassegna "Visioni dal paese grande" di Astràgali Teatro. Mercoledì 1° aprile 2026, ore 19 Sala ASC Archivio Sonoro di Comunità, Museo Civico "L. Lezzi", Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si conclude mercoledì 1° aprile 2026, alle ore 19, nella Sala ASC Archivio Sonoro di Comunità del Museo Civico di Arte Contemporanea "Luigi Lezzi" di San Cesario di Lecce, gestito da Astràgali Teatro, il ciclo "In Alto. Suoni, corpi, visioni", curato da Marco Petroni e Daniela Diurisi per Associazione Petrolio.





Protagonisti della serata Nicola Pignatelli e Davide Faggiano con "4 pezzi facili", un’esplorazione musicale che nasce da una collaborazione consolidata tra i due artisti, in questa occasione impreziosita dalla partecipazione di Francesco Sansò. Attraverso la fusione di ricerca, sperimentazione e linguaggi sonori e visivi, il pubblico è guidato in un racconto articolato attorno a quattro riferimenti fondamentali: David Locke, Arthur Rimbaud, Francis Bacon e Fritz Lang, in un’esperienza immersiva che mette in relazione percezione, corpo e visione.





Nato dalla lettura dell’omonimo romanzo dello scrittore e drammaturgo austriaco Thomas Bernhard, "In Alto. Suoni, corpi, visioni" si presenta come topografia dell’ascolto tracciata collettivamente da curatori, artisti e pubblico, che, a partire da personali cornici operative e creative, aiutano a entrare in modo del tutto spontaneo e per nulla programmato in dimensioni da scoprire e condividere. Un percorso che permetta di esplorare poetiche e modi di stare al mondo fuori dalle logiche del consumo culturale, ma che presenta territori da scoprire e vivere. Mondi fatti di tracce che disseminiamo, oltre il tempo del consumo, di potenzialità cognitive e affettive.





Lo spazio dell’incontro e dell’ascolto è vissuto come non governato da regole performative e competitive ma come luogo da condividere nello svelamento quasi privato, intimo dell’arte.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



