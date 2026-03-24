Peranzana protagonista a EnoliExpo: CIA Puglia promuove la qualità dell’olio extravergine

BARI – Si è svolto il 20 marzo 2026 presso la Fiera del Levante di, nell’ambito della manifestazione, l’evento dimostrativo organizzato dadedicato al riconoscimento della qualità dell’olio extravergine di oliva. L’iniziativa rientra nel progetto europeo, volto a rafforzare la competitività del comparto olivicolo mediterraneo attraverso cooperazione transnazionale, innovazione e valorizzazione delle produzioni territoriali.

L’evento ha offerto un momento di divulgazione tecnica e scientifica rivolto ad aziende agricole, operatori della filiera, stakeholder e consumatori interessati a comprendere meglio le caratteristiche qualitative dell’extravergine e gli strumenti per una corretta lettura dell’etichetta.

A introdurre i lavori sono stati il vicepresidente vicario di CIA Puglia, Giannicola D’Amico, e Stefano Massa, illustrando l’importanza del progetto per il settore olivicolo. Il Certification Manager di Oliveti Terra di Bari, Vito Coviello, ha approfondito la lettura consapevole dell’etichetta e il riconoscimento della qualità dell’olio, con particolare focus sulla Peranzana, varietà identitaria della provincia di Foggia.

Particolarmente apprezzata è stata la prova di assaggio guidata di olio 100% Peranzana, condotta da Valerio Cappio, che ha permesso ai partecipanti di acquisire strumenti pratici per riconoscere le principali caratteristiche sensoriali di un olio di qualità.

Il progetto OliveOilMedNet, finanziato dal Programma Interreg Euro-MED 2021–2027, mira a migliorare qualità, autenticità e sostenibilità della produzione di olio extravergine attraverso metodologie scientifiche avanzate, sperimentazioni sul campo e strumenti digitali innovativi. In questo contesto, CIA Puglia svolge un ruolo centrale, promuovendo buone pratiche eco-sostenibili, supportando la raccolta dei campioni di olio e favorendo la partecipazione di aziende agricole e frantoi alle attività del network mediterraneo.

La partecipazione a EnoliExpo ha offerto un’occasione di confronto diretto tra tecnici, produttori e consumatori, rafforzando la cultura della qualità, la valorizzazione delle produzioni pugliesi e l’attenzione alla biodiversità varietale, con un ruolo strategico per la cultivar Peranzana.

Attraverso iniziative come questa, CIA Puglia promuove la formazione e la diffusione delle conoscenze tra operatori della filiera e pubblico, favorendo una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche dell’olio extravergine e sulle opportunità della cooperazione europea per uno sviluppo sostenibile del settore.