Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 109 annunci di lavoro e 692 figure ricercate sul portale regionale 'LavoroXTe'



BRINDISI - EVENTI IN PROGRAMMA - Ritorna l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico del brindisino, con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9:00 alle 14:00 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commenda 1 a Brindisi e giovedì 19 marzo dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà la terza edizione di “Job On Tour...ism”. - Ritorna l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico del brindisino, con un doppio appuntamento: martedì 17 marzo dalle 9:00 alle 14:00 presso gli spazi del MediaPorto di Brindisi in viale Commenda 1 a Brindisi e giovedì 19 marzo dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro per l’Impiego di Mesagne in via Nazario Sauro 27 si svolgerà la terza edizione di “Job On Tour...ism”.





I due appuntamenti vedono la partecipazione delle più importanti aziende e sigle di settore, tra cui Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Assohotel, AIGO, Consorzio degli Albergatori di Carovigno nonchè ITS Turismo, Istituto Alberghiero Pertini, Liceo Ettore Palumbo e Rete - Hub Brindisi.





JOT 2026 rientra nella misura della Regione Puglia “Mare a Sinistra” e gode del patrocinio del Comune di Brindisi e del Comune di Mesagne.





Dopo il grande successo dello scorso anno, attestato dal numero di aziende partecipanti e utenti colloquiati, l’evento si preannuncia come punto di riferimento per l’intero settore a livello provinciale.





Moltiplicare, specie nei settori in cui spesso rimangono delle posizioni lavorative non coperte, le occasioni per i giovani e i meno giovani per lavorare in un settore che è una delle principali vocazioni economiche del nostro territorio e rafforzare una rete stabile pubblico/privato nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda/offerta e quindi la crescita del settore nel territorio brindisino: questi gli obiettivi principali di Job On Tourism.





Durante le due giornate i candidati avranno la possibilità di consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui direttamente con i responsabili delle risorse umane delle varie aziende presenti che saranno affiancati per l’occasione dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia. I Centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi saranno inoltre presenti con il proprio sportello di accoglienza e di orientamento al lavoro.





Per partecipare al job day è consigliato che tutti gli interessati inseriscano la propria candidatura direttamente sul portale “Lavoro per te” della Regione Puglia, caricando il proprio curriculum vitae all’indirizzo: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca , e si presentino il giorno dell’evento con più copie del prorio cv stampato da lasciare ai referenti delle aziende.





I DATI DEL 10° REPORT. Il 10° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link Il 10° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv , attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 109 annunci attivi, per un totale di 692 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.





A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 563 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore commercio con 50 risorse richieste, seguito dal comparto amministrativo con 22 posizioni aperte. Segue il settore metalmeccanico con 14 persone ricercate.





A seguire l’ambito logistica con sette posizioni aperte, il settore sanità con sei risorse richieste e il settore servizi con cinque persone richieste e il comparto artigianato con cinque posti vacanti. Segue il settore industria con quattro figure ricercate e il settore trasporti, con tre persone richieste. Segue il comparto contabile con due figure richieste. Infine si colloca l’ambito servizi alla persona con una figura ricercata per settore.





Si registrano due persone ricercate nelle categorie protette art 1 L.68/99, e otto posizioni nelle altre categorie protette.





Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.





Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.





Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia” , dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.





Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “ Centri impiego Brindisi e provincia ”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.





Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.





Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni).





Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.