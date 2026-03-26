Puglia settentrionale flagellata dal vento: pali e alberi caduti, fortunatamente senza feriti

BARLETTA – Il forte vento che da ore interessa la Puglia settentrionale sta causando danni diffusi e disagi alla circolazione. A, in via Isidoro Alvisi, un palo della pubblica illuminazione è crollato improvvisamente finendo su unain transito. Nonostante l’impatto e i danni riportati dall’auto, la conducente è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i, che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso il palo dalla carreggiata.

Disagi analoghi si registrano anche nella provincia di Foggia, dove un tronco d’albero è caduto in via Morandi a San Severo, lungo la strada verso San Paolo di Civitate, colpendo un’autovettura in transito. Anche in questo caso, la conducente non ha riportato ferite. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, polizia locale e sanitari del 118.

Le forze dell’ordine stanno monitorando l’intero territorio, dove si registrano ulteriori cadute di alberi senza conseguenze. L’assessore all’ambiente e polizia locale di Barletta, Rosario Di Scioscio, invita i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Il maltempo continua a interessare tutta la Puglia settentrionale, con raffiche che complicano la viabilità e aumentano il rischio di incidenti legati a cadute di alberi e strutture instabili.