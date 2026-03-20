Raffo Parco Gondar: il 6 aprile ritorna il Festival di Pasquetta con 8 palchi, 200 artisti, 15 ore di musica con Sud Sound System, Welo e tanti altri



Tony Pitony, Ozuna, Sfera Ebbasta, Blanco tra i primi nomi annunciati per l’estate 2026





GALLIPOLI (LE) - La grande stagione estiva di Puglia parte come ogni anno con il Festival di Pasquetta del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, lunedì 6 aprile, un evento giunto alla dodicesima edizione, che anno dopo anno sta entrando nella tradizione culturale regionale. il Raffo Parco Gondar di Gallipoli si riaccende con Niccolò Torielli, Tekemaya, Sud Sound System, Welo, Le One, Young Hash e tanti altri!





8 palchi, più di 200 artisti, live e djset, per 15 ore no stop per la più grande Pasquetta di Puglia: un evento dedicato alla musica, al teatro, ai bambini e alle famiglie con l’area Kids ricca di show di magia e illusionismo, writers, nuove attrazioni per un LunaPark sempre più spettacolare, aree dedicate allo sport con campo da beach volley, calcetto e tennis da tavolo, artisti di strada, area relax con laboratori di yoga e massaggi, spettacoli di acrobazia circense, ma anche l'area relax e picnic e una grande area riservata allo street food.





Sono poi presenti numerose aree ristoro e aree verdi ideali per poter preparare un pic nic esemplare, portando con sé da casa il pranzo a sacco o acquistando le tante specialità gastronomiche presenti nel Festival, grazie alla partecipazione di numerosi food truck del territorio che porteranno prelibate proposte tra piatti di pasta fresca, carne alla brace, hamburger, pucce, pokè, cucina tipica salentina, rosticceria, sushi, hot dog, caciocavallo impiccato, piadine e wraps anche con opzioni vegane, oltre a crepes, gelati, granite siciliane e dolci tipici. Il menù completo è consultabile qui: https://www.digitavolo.com/parcogondar





La musica sarà protagonista e colonna sonora allo stesso tempo: a partire dalle 10 di mattina, contemporaneamente su sei palchi si passerà dal divertentismo, dall’elettronica al roots reggae, dalla trap al reggaeton, passando per la techno, l’edm e la musica italiana e internazionale. Saranno sette le situazioni distinte e contemporanee da poter vivere, scegliendo tra gusti e attitudini diverse le realtà preferite!





Protagonisti della giornata le incursioni di Niccolò Torielli e Tekemaya a dirigere i giochi sul primo palco, la Pineta, tutto per chi ama scatenarsi sui suoni mediterranei e popolari all’insegna del divertimento! Ospiterà i sound esplosivi di Sud Sound System & Papaleu, Welo, Le One, Young Hash, Ange ou Demon, Balla Italia, Bates One, Big Mama, Dancehall us Reggaeton, Kawabonga, Lost in Brasil, Praja on tour, Urban Legend.





Il secondo stage, Kinza, vedrà susseguirsi i djset dei party più in voga del momento con After Love, Black Soul, Calamellus, Caramelo, Diavla, Forestok, Fuori Corso, Kabana on tour, Machika, Mixology, Nocheloca, Salento Pie, Shawty, Slap, Tropical.





Il terzo palco, l’Hangar, ricostruisce la maratona techno ideale per i clubbers con Gianni Sabato, Skizzo, Konrad, Davide Giannelli, The Clan, Alewsky b2b Jasmine, Fda, Fourth b2b Conte, Giacomo Errico & Alberto Peschiulli, Gianni Alessandorelli, Lorenz & Garro, Luciano Licchetta, Magli & Sgura, Mattia F, Mgrv, Mont & Gimmo, Pierpaolo Tanisi b2b Stefano Malorgio, Wale.





La quarta pista, Sound System, una vera e propria dancehall sul prato “Pasquetta Style”, sarà animata dalle sonorità reggae di Adriatic Sound (Rankin Lele / Striunizzo / Morello), Castromassi, Fido Guido, Ghetto Eden, Giusto, Heavy Hammer, Koloometoo, Lu Sandru, Lumera, Paparina, Poison dj, Southrockers.





Sul quinto palco, Natura, troveranno musica per le loro orecchie gli amanti di musica ricercata e indipendente, con le esibizioni live e djset di Mundial Live, e i dj set di Giorgio Presicce, Kosmiko, Marco Pellico, Michael Hertz, Shavya, Tetrixx.





Il sesto palco, Quercia, sarà occupato dalle rivoluzioni sonore di Alex De Salve, Andrea Guarino, Ansy, Bevil, Carlo Nax, Carter, Checco Maselli, Davide Valente, Dj Peo, Francesco Cairo (voice), Gabriele Cava (voice), Giulia Fracella, Ivan (voice), Kappa, Luii, Manuele Arghirò, Marco Rollo, Merrick, Mimmo Negro, Mino Patera, Morris, R-k-n. dj, Raffy, Rbit, Seba, Tonio Bruno, Trinchera, Zaya.





Il settimo stage, Terrazze, vedrà susseguirsi tra live e djset le giovani leve della musica salentina, Cesc, Dj Feder, Ismaele De Pescali, Giuseppe Provenzano, Luca Greco, Martella, Matteo Fontò, Matteo Madaro, Pondi, Ruben Strafella, Yosa.





L’ottavo stage, Kids, è tutto dedicato ai bambini e alle famiglie e vedrà susseguirsi spettacoli di magia e illusionismo che cattureranno l’attenzione di grandi e piccini con Circo Locura, Mago Alex, Mago Junior, Solo Sole Circus.





A questo link un video recap della Pasquetta Festival edizione 2025: https://www.instagram.com/p/DJMdKCvit-4/





La nuova stagione del Raffo Parco Gondar prende il via come ormai tradizione vuole con il Festival di Pasquetta ma, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alle famiglie, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 50mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.





Tra i primi nomi di questa nuova edizione 2026 i già annunciati super big Ozuna (26 giugno), Blanco (2 agosto), Tony Pitony (11 agosto), Sfera Ebbasta (14 agosto) e poi Anuell AA (11 luglio), Gemitaiz (26 luglio), Eddie Brock (30 luglio), Mike Towers (31 luglio), Voglio Tornare Negli Anni 90 (4 agosto), Frah Quintale (9 agosto), Mace (10 agosto), Kybba and guests (16 agosto), per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.





Spazio anche allo sport, con la quarta edizione dell’“Apulia Sport Convention", la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia che quest’anno si sposta a giugno, il 20 e il 21, e ospita per la prima volta il Premio Dance Elite con giudici speciali Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Carlos Diaz e Claudia Laruccia. Un programma fitto di appuntamenti con tanti special guest, tra cui Yuri Chechi: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.





INFORMAZIONI:

Infoline: +393278215783

Start ore 10:00

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Tutti i biglietti per gli eventi targati Raffo Parco Gondar sono disponibili su Vivaticket e su tutti i principali circuiti di vendita tradizionali.