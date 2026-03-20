Ginosa, NO al referendum sulla Giustizia: incontro pubblico 20 marzo



GINOSA (TA) - Si terrà oggi, venerdì 20 marzo alle ore 20:00, in Piazza Marconi a Ginosa, l’incontro pubblico di chiusura della campagna referendaria promosso dal Comitato per il No al Referendum Costituzionale previsto per i giorni 22 e 23 marzo. - Si terrà oggi, venerdì 20 marzo alle ore 20:00, in Piazza Marconi a Ginosa, l’incontro pubblico di chiusura della campagna referendaria promosso dal Comitato per il No al Referendum Costituzionale previsto per i giorni 22 e 23 marzo.





L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma costituzionale, offrendo ai cittadini l’opportunità di informarsi e partecipare attivamente al dibattito pubblico in vista dell’appuntamento referendario.





All’incontro interverranno il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, l’Avv. Carmen Carlucci, in rappresentanza del Comitato per il No di Ginosa e Marina di Ginosa, Leonardo Palmisano, membro della Segreteria Regionale del Partito Democratico, e Davide Giove, Presidente Regionale ARCI Puglia.





Saranno inoltre presenti le associazioni e le realtà aderenti al Comitato per il No, che contribuiranno al confronto con i propri interventi.





L’incontro è aperto alla partecipazione della cittadinanza e si propone come uno spazio di dialogo e condivisione, utile a comprendere meglio le implicazioni della riforma e a favorire una scelta consapevole.