Referendum, De Santis (Pd): «Con il NO ha vinto la democrazia»

Il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia,, commenta l’esito del referendum confermativo sulla riforma della giustizia: «La propaganda del centrodestra non è riuscita ad abbindolare le cittadine e i cittadini. Quando in ballo ci sono i valori fondanti della democrazia, in tutta Italia e in Puglia emerge una volontà popolare sapiente che va oltre gli interessi di parte».

Secondo De Santis, «dalle urne è uscita la fotografia di un Paese unito, da nord a sud, contro una riforma che non avrebbe migliorato la giustizia ma colpito la magistratura e la democrazia». In Puglia, quinta regione in Italia dove ha trionfato il NO, a Bari la percentuale ha raggiunto il 64%, sottolineando il messaggio chiaro: «La Costituzione non si tocca minandone le fondamenta. E questo è profondamente politico».

De Santis conclude: «Il Sistema Giustizia va migliorato, i tempi dei processi accorciati, gli organici rinforzati, i cittadini rassicurati. Ma su temi come questi ci deve essere una condivisione e un dibattito basati sul rispetto della Carta fondamentale dell’Italia repubblicana e non su recriminazioni di parte e risentimenti politici».