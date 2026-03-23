Referendum Giustizia: affluenza al 58,9%, Sky TG24: ha vinto il No

ROMA - Gli italiani sono stati chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante le. Il dato definitivo sull’affluenza alle urne si attesta intorno al

Secondo le prime stime diffuse da Sky TG24, il fronte del No sarebbe in vantaggio, seppur con margini ancora da confermare, in base ai dati parziali dello spoglio.

La rete all news continua a seguire in diretta lo Speciale Referendum Giustizia, iniziato alle 14, con aggiornamenti costanti sui risultati e analisi approfondite delle implicazioni politiche. Il direttore Fabio Vitale, insieme a esperti e commentatori, accompagna il pubblico nelle prime fasi dello scrutinio, interpretando le tendenze in atto e le prime reazioni dal panorama politico e dai comitati referendari.