Il Gran Galà della Magia incanta Taranto: Teatro Orfeo gremito per una serata di successo, emozioni e solidarietà



La quarta edizione conferma la crescita dell’evento firmato Mago Maraldo e Magica Emy insieme al Teatro Orfeo: protagonista Andrea Fratellini con il suo Zio Tore, simbolo di una magia che sa arrivare al cuore





TARANTO - Un teatro gremito, applausi continui e un’atmosfera carica di emozione: la quarta edizione del Gran Galà della Magia di Taranto si è confermata un grande successo, trasformando il Teatro Orfeo in un luogo sospeso tra stupore e partecipazione autentica.





Una serata che ha saputo coinvolgere un pubblico trasversale, dimostrando ancora una volta come la magia, quando è arte, riesca a parlare a tutti, non solo ai bambini, ma anche agli adulti, capaci di lasciarsi sorprendere e trasportare in un’esperienza teatrale completa.





Tra i momenti più intensi dello spettacolo, la presenza dell’ospite d’onore Andrea Fratellini, accompagnato dal suo inseparabile Zio Tore, personaggio diventato celebre per la sua capacità di strappare sorrisi e regalare leggerezza anche nei contesti più difficili.





«Zio Tore nasce negli ospedali, tra i bambini che avevano bisogno di un sorriso in più – ha raccontato Andrea Fratellini – e portarlo qui, in un evento che ha la stessa finalità, è qualcosa di davvero speciale. La magia, quando riesce a fare del bene, diventa ancora più potente».





Un messaggio che si lega perfettamente allo spirito del Gran Galà della Magia, organizzato a favore dell’associazione S.I.M.BA. ODV, impegnata nel sostegno ai bambini ospedalizzati del SS. Annunziata di Taranto, rendendo lo spettacolo non solo un momento di intrattenimento, ma anche un gesto concreto di solidarietà.





Soddisfazione ed emozione nelle parole di Mago Maraldo, ideatore e anima dell’evento insieme a Magica Emy, protagonisti di un percorso che, anno dopo anno, continua a crescere: «Vedere il Teatro Orfeo così pieno è la soddisfazione più grande. Questo evento nasce da una passione profonda e da un sogno: portare a Taranto uno spettacolo di livello internazionale, ma con un cuore forte, legato alla solidarietà. Il pubblico ci ha regalato un’energia incredibile, ed è per loro che continuiamo a lavorare».





Fondamentale anche il contributo del Teatro Orfeo, guidato dai fratelli Luciano ed Adriano Di Giorgio, che ancora una volta si è confermato contenitore culturale d’eccellenza, capace di accogliere eventi di grande qualità e richiamo.





Accanto a Andrea Fratellini e Zio Tore, sul palco si sono alternati artisti di grande livello come Victor Magic, Mr Big e Franky Mathew, in uno spettacolo diretto da Roberto Muci e presentato da Max Dile, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra illusioni, comicità e meraviglia.





Il successo della quarta edizione rappresenta la conferma di un progetto solido e in continua evoluzione, capace di coniugare spettacolo, qualità artistica e impegno sociale. A Taranto, la magia non è più solo un evento. È diventata una tradizione.