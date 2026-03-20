Resilienza idrica in Puglia: Decaro valuta innalzamento della quota della Diga di San Giuliano

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha convocato in queste ore il gruppo di lavoro sulla resilienza idrica, impegnato a supporto del Gabinetto di Presidenza, per fare il punto sulla situazione degli invasi regionali e sulla gestione delle risorse idriche.

Focus sulla Diga di San Giuliano

Particolare attenzione è stata dedicata alla Diga di San Giuliano, il cui livello di invaso si è avvicinato alla quota soglia, rendendo necessario l’apertura delle paratoie per lo scarico dell’acqua in eccesso.

Per salvaguardare le future riserve idriche e ridurre la dispersione della risorsa, il presidente Decaro, in accordo con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato l’intenzione di chiedere l’innalzamento della quota di invaso della diga. A tal fine verrà convocato il tavolo politico dell’Accordo di programma tra Puglia e Basilicata per la gestione condivisa delle risorse idriche.

Stato aggiornato dei principali bacini

Secondo i dati più recenti, i principali invasi mostrano segnali positivi, pur richiedendo prudenza nella gestione:

Diga di Occhito (Fortore): 92 milioni di mc (53 milioni nello stesso periodo del 2025)

92 milioni di mc (53 milioni nello stesso periodo del 2025) Diga di Marana Capacciotti : 23 milioni di mc (18,9 milioni al 2 marzo 2025)

: 23 milioni di mc (18,9 milioni al 2 marzo 2025) Diga di Monte Cotugno: 252 milioni di mc (211 milioni lo scorso anno), con capacità irrigua programmata di circa 70 milioni

252 milioni di mc (211 milioni lo scorso anno), con capacità irrigua programmata di circa 70 milioni Diga di Conza: 41 milioni di mc (22 milioni nel 2025)

41 milioni di mc (22 milioni nel 2025) Diga del Pertusillo: 91 milioni di mc (53 milioni nel 2025)

91 milioni di mc (53 milioni nel 2025) Diga del Capaccio (Celone): 4,8 milioni di mc (920 mila nel 2025)

4,8 milioni di mc (920 mila nel 2025) Diga di San Pietro: 4,1 milioni di mc (dato stabile)

4,1 milioni di mc (dato stabile) Diga del Locone: 50 milioni di mc (42 nel 2025)





L’incontro sottolinea l’importanza di una gestione attenta e coordinata degli invasi, in vista di una pianificazione strategica per garantire la resilienza idrica della Puglia e la disponibilità di risorse per l’irrigazione e l’uso civile.