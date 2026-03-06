Ripristinato il busto di Nicola I Mirkov Petrović in corso Vittorio Emanuele II

BARI – È stato ripristinato oggi inil busto di, re e fondatore del Regno del Montenegro. Lo scorso 7 febbraio il sindacoaveva sollecitato gli uffici a intervenire con urgenza per garantire la sicurezza pubblica, dopo che il monumento aveva subito danni al basamento provocandone l’inclinazione.

Il busto, realizzato in bronzo dallo scultore Risto Radmilović (firma Radmilovic ’04, presumibilmente inaugurato nel 2005), è stato rimosso e portato in officina per le operazioni di recupero. Le operazioni, eseguite dalla Fonderia Artistica Magnifico di Modugno nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di piazze, giardini e aree pedonali affidato all’impresa La Vittoria s.r.l., hanno compreso la rimozione di ruggine e ossidi dal sistema di ancoraggio, il consolidamento con nuove componenti in acciaio inox, la pulizia della superficie bronzea e il recupero della patinatura originaria, protetta successivamente con ceratura ad encausto.

Questa mattina il busto è stato ricollocato nel suo alloggiamento originale, ristabilendo così sicurezza e decoro del monumento, a beneficio di cittadini e visitatori della città.