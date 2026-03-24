Commissione Antimafia in missione a Bari: focus sulla criminalità organizzata
BARI - Giovedì 26 marzo 2026 la Commissione Parlamentare Antimafia sarà in missione a Bari, presso la Prefettura, per un focus sulla situazione della criminalità organizzata nei territori di Bari e di Barletta-Andria-Trani.
Alle ore 15:30 è previsto un punto stampa nel Salone degli Specchi della Prefettura, durante il quale la Commissione illustrerà le attività svolte e i rilievi effettuati.
La missione proseguirà nei giorni successivi a Lecce e poi a Brindisi, con l’obiettivo di analizzare in dettaglio il fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere, presenti in Puglia.
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