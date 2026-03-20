San Marco in Lamis: al via il progetto “Orienta in progress”





















Martedi 24 Febbraio, alle ore 17.30 presso i laboratori di Artefacendo (Via Dante snc), parte ufficialmente il progetto di “PUNTI CARDINALI” con la presentazione ufficiale delle azioni di orientamento al lavoro e alla formazione per giovani e disoccupati.



L'iniziativa, promossa dal Comune di San Marco in Lamis, punta a creare un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro.





Durante l’evento verranno illustrate le macro-azioni che costituiscono il cuore della strategia:





Orientation Desk: sportelli informativi di prossimità per accogliere e indirizzare gli utenti.





Orientation Labs: percorsi esperienziali e laboratori didattici per sviluppare competenze trasversali.





Job Days: giornate dedicate all’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro con le imprese locali.





Puglia attrattiva #mareAsinistra#: attività volta a promuovere l’offerta occupazionale, formativa e imprenditoriale, fuori dal territorio di riferimento, alfine di far rientrare i giovani nei loro ambienti di origine.





Puglia Donna Partcipa: Attività di animazione territoriale ed ascolto partecipato su tematiche inerenti l’Epowerment femminile.



“L’azione di Punti Cardinali, come dichiarato dal primo cittadino, dott. Michele Merla rappresenta una delle sfide più importanti per le politiche attive del lavoro in Puglia, valorizzando la collaborazione tra amministrazioni comunali, agenzie per il lavoro e il terzo settore.



Il progetto mira a supportare non solo i ragazzi in uscita dal percorso scolastico, ma anche i disoccupati e i soggetti fragili in cerca di reinserimento”.



Alla presentazione interverranno il Sindaco della Città di san Marco in Lamis, dott. Michele Merla, l’Assessore alle Politiche sociali, prof. Paolo Soccio e i partner di progetto, che approfondiranno le modalità di partecipazione gratuita a tutte le attività previste.



La cittadinanza, le imprese del territorio e i giovani sono invitati a partecipare.





Orientare le scelte professionali per costruire il futuro del territorio.Con questo obiettivo nasce “Orienta in progress”, il progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito della misura Punti Cardinali, che vedrà impegnati quali partner di progetto le Coop “Cantieri di Innovazione Sociale”, “MedTraining” “Clarissa”, e Fo.Co; l’Università degli studi di Foggia e l’IISS P. Giannone; Consorzio CIIS Ambito Territoriale di San Marco in Lamis; le Ass.ni Impegno Donna, A.R.C.I. “P. Neruda”; A.C.L.I., Sirio formazione, Chef del Mediterraneo; CAT Confcommercio PMI e Confcommercio Imprese per l’italia; Euromediterranea APL; S.E.I. Confimpresa.