Bari, Teatro Petruzzelli: La Traviata apre alle scuole due recite in seguito alle numerose richieste ricevute
BARI - La Fondazione Teatro Petruzzelli aprirà due recite de La Traviata di Giuseppe Verdi, per la regia di Sofia Coppola e la direzione di Jordi Bernàcer, con i costumi di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, agli istituti scolastici.
In seguito alle numerose richieste ricevute dall’Ufficio Scuola della Fondazione lirica, il sovrintendente Nazzareno Carusi ha predisposto l’apertura di due spettacoli agli studenti: oltre alla prova generale del 17 aprile, cui parteciperanno 18 scuole per un totale di 1.100 posti, sarà infatti aperta ai ragazzi anche la prova del 16 aprile alle 18,00, con 19 scuole per un totale di 1.150 ingressi.
Un dato che conferma l’interesse suscitato dalla Grande Musica nei giovani e giovanissimi, e l’impegno dell’Ufficio Scuola del Teatro Petruzzelli, che da oltre 20 anni, tiene vivo con evidente successo il rapporto con le istituzioni scolastiche regionali.