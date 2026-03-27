Prestigioso riconoscimento internazionale per l’Ambasciatore Antonio Cirillo: conferita la Nomina di Cavaliere Galatea



BARLETTA – Un nuovo, insigne traguardo arricchisce il percorso umano e istituzionale del Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale. In data odierna, l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense, agendo in nome e per conto della Presidente Alondra Guitterez Vargas, ha conferito al Dott. Cirillo la solenne nomina di Cavaliere Galatea. – Un nuovo, insigne traguardo arricchisce il percorso umano e istituzionale del Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale. In data odierna, l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense, agendo in nome e per conto della Presidente Alondra Guitterez Vargas, ha conferito al Dott. Cirillo la solenne nomina di Cavaliere Galatea.





Questo titolo internazionale giunge a coronamento di una carriera spesa con abnegazione al servizio della cultura, della diplomazia e della solidarietà sociale. La figura del Dott. Cirillo si conferma un punto di riferimento di altissima caratura, capace di coniugare l’impegno accademico con una presenza costante e incisiva sul territorio.





Un Palmarès di Eccellenza Istituzionale





La nomina di Cavaliere Galatea si aggiunge a una serie di onorificenze che delineano un profilo di rilievo assoluto nel panorama nazionale e internazionale:

- Senatore Accademico della Nobile Accademia Leonina: un titolo che ne sancisce l'autorevolezza intellettuale e l'alto profilo morale.

- Premio Mondiale Nelson Mandela: prestigioso riconoscimento per il contributo alla giustizia sociale e alla pace tra i popoli.

- Benemerenze ed Eccellenza Italiana: onorificenze ricevute presso le massime sedi istituzionali, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, a suggello del lustro conferito al Paese.

- Encomio del Sindaco di Barletta: tributo ufficiale della propria città per l’impegno profuso a favore della comunità locale.





In prima linea per il Sociale e contro la Violenza di Genere





Oltre ai meriti accademici, il Dott. Cirillo si distingue per l’instancabile attività di attivista e coordinatore. In qualità di Coordinatore Provinciale della BAT per Medea ODV, svolge un ruolo cruciale nel supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il suo impegno civile è ulteriormente rimarcato dalla collaborazione con la Cattedra della Donna, dove opera come fervente attivista contro la violenza sulle donne, promuovendo una cultura del rispetto e della tutela dei diritti umani.

L’Ambasciatore ha accolto questa nuova nomina con profonda gratitudine, rinnovando il proprio impegno nel diffondere i valori universali della pace e della dignità umana.