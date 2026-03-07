Schianto mortale sulla Statale 16 tra San Severo e Foggia: muore un uomo di circa 60 anni

FOGGIA - Tragico incidente stradale nella serata di oggi lungo la Strada Statale 16 Adriatica, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita nello scontro tra due automobili.

La vittima non è stata ancora identificata perché al momento dell’incidente era sprovvista di documenti. L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Il conducente dell’altra vettura coinvolta ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, impegnati anche nella rimozione dei detriti rimasti sulla carreggiata dopo lo schianto.

Sulla dinamica dell’incidente stanno ora indagando i carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione quanto accaduto.

Pesanti i disagi alla circolazione nel tratto interessato, con lunghe code di automobili e mezzi pesanti formatesi durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.