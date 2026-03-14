Seminario a Bari: l’Architettura dei Marconi a Noci sotto la lente del FAI

BARI – Si è svolto oggi presso la Biblioteca PoliLibrary del Politecnico di Bari il seminario di approfondimento sull’, organizzato dalle. Al centro dell’incontro, la, esempio di architettura contemporanea inserita nel contesto storico della città pugliese.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose autorità e professionisti del settore, a partire dai saluti istituzionali di Annalisa Di Roma, Prorettrice alla centralità della comunità studentesca, sostenibilità e inclusione, e Francesca Romana Paolillo, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari. Presenti anche Cosimo Damiano Mastronardi, Presidente dell’OAPPC di Bari, il Sindaco di Noci Francesco Intini, il parroco della Chiesa Madre Don Stefano Mazzarisi, la dirigente scolastica Anna Maria Pani, la coordinatrice regionale FAI Giovani Alessandra Nitti e la capo delegazione FAI Trulli e Grotte Silvia Laterza.

Il seminario ha approfondito diversi temi legati alla valorizzazione del patrimonio architettonico moderno, partendo dalla lettura e cura del valore della chiesa dell’Assunta, con interventi dei restauratori Piernicola C. Intini e Piero Intini e del funzionario della Soprintendenza Angela Maria Quartulli. Tra i relatori anche Mauro Saito, presidente De.Co.Mo.Mo. Italia per Basilicata e Puglia, che ha sottolineato le criticità legate alla fragilità e alla tutela dell’architettura moderna.

Un focus particolare è stato dedicato al futuro dei centri di servizio e alle prospettive progettuali per le comunità 4.0, con gli interventi dei docenti del Politecnico di Bari Matteo Ieva, Calogero Montalbano e Antonio Riondino, curatori del talk.

Il dibattito finale, moderato da Caterina Rinaldo, delegato comunicazione FAI Puglia, ha permesso un confronto aperto tra esperti, studenti e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando l’importanza di promuovere un dialogo costante tra progettisti, comunità locali e enti di tutela per valorizzare il patrimonio architettonico contemporaneo.

Il seminario si inserisce nelle Giornate FAI di Primavera a Lamadacqua, confermando l’impegno del FAI nella divulgazione della cultura del restauro e della conservazione, con particolare attenzione alle architetture moderne e alla loro integrazione nei paesaggi storici pugliesi.