Bari, domenica 15 marzo Univox Ets in Piazza Carabellese per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla



BARI - L’associazione di promozione sociale Univox ETS organizza per domenica 15 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una pubblica manifestazione presso Piazza Carabellese di Bari a partire dalle ore 10:00. - L’associazione di promozione sociale Univox ETS organizza per domenica 15 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, una pubblica manifestazione presso Piazza Carabellese di Bari a partire dalle ore 10:00.





La Giornata del Fiocchetto Lilla, nata nel 2012 per iniziativa di Stefano Tavilla, mira a combattere i pregiudizi, informare sulle conseguenze e supportare chi soffre di Disturbi della Nutrizione dell’Alimentazione (in sigla, riconosciuta dall’OMS, DNA). "La città di Bari, con l’appoggio della nostra associazione, ha scelto di onorare questa giornata illuminando di lilla due aree monumentali rappresentative: Piazza Giulio Cesare e Piazza Moro" commenta la presidente dell’associazione Serena De Sandi.





La manifestazione intende sensibilizzare le persone sull’ampio contesto dei disturbi alimentari: dalle forme delle psicopatologie ai percorsi di cura, dall’individuazione di associazioni attive sul territorio alla consapevolezza di enti privati che operano in tale fronte. Ma soprattutto, l’incontro si propone di due obiettivi: dare voce a tutte le persone che hanno vissuto o vivono i disturbi alimentari, grazie anche alle testimonianze raccolte, e portare avanti la petizione attivata su scala regionale e finalizzata al rafforzamento delle azioni di prevenzione e supporto sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione nella Regione Puglia.





Tra le proposte: istituire un tavolo tecnico regionale permanente sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione con la partecipazione di professionisti e rappresentanti delle ASL e associazioni; promuovere la formazione online per docenti, pediatri e medici di medicina generale sul riconoscimento precoce dei segnali di rischio; favorire il riconoscimento e la promozione dei gruppi di mutuo aiuto, attraverso inserimento nei canali informativi regionali e concessione di patrocinio.





Prenderanno parte all’incontro numerose associazioni, professionisti della salute mentale ed enti privati attivi nel settore in questione. Nello specifico, sono previsti gli interventi di: Elisabetta Vaccarella, Vicepresidente del Consiglio regionale; Vito Leccese, Sindaco di Bari; Annamaria Ferretti, Presidente del Municipio 1; Fabio Sisto, Presidente della Commissione welfare del Consiglio comunale di Bari; Serena De Sandi, Presidente di Univox ETS.





L’evento è ad accesso libero e gratuito. Nel corso dell’evento saranno consegnati fiocchetti lilla.