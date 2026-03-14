Bari, verso la riqualificazione del mercato ex Manifattura Tabacchi: incontro tra l’assessore Petruzzelli e gli operatori

BARI – Prosegue il percorso di riqualificazione del. Ieri pomeriggio l’assessore allo Sviluppo localeha incontrato una delegazione di operatori mercatali per illustrare il progetto complessivo di rinnovamento della struttura e raccogliere suggerimenti e proposte prima dell’approvazione ufficiale del provvedimento.

L’intervento punta a rendere l’area più funzionale e moderna, con box più ampi e sicuri, pensati sia per gli operatori sia per i cittadini che frequentano il mercato quotidiano. I vecchi box saranno sostituiti da nuove postazioni di 19 metri quadrati ciascuna, mentre la distribuzione degli spazi sarà completamente rivista: i vari settori saranno accorpati nella porzione del mercato prospiciente via Nicolai, la più spaziosa, con due file di box e corridoi più ampi per garantire maggiore comodità ai fruitori. Anche le pagode tra le due stecche del mercato saranno completamente riqualificate e ripensate nei loro interni.

Il progetto prevede uno stanziamento di circa 3,2 milioni di euro per i lavori, un intervento definito dall’assessore Petruzzelli come “uno dei punti qualificanti del nostro programma di mandato”. L’incontro di ieri ha coinvolto un rappresentante per ciascuna categoria merceologica, permettendo di condividere l’impostazione progettuale e trovare soluzioni ad alcune esigenze strutturali degli operatori.

“Si è trattato di un primo incontro – ha spiegato Petruzzelli – nei prossimi giorni ne organizzeremo un altro per presentare il progetto a tutti gli operatori, raccogliendo eventuali modifiche e suggerimenti. L’obiettivo è migliorare la qualità degli ambienti e, di conseguenza, il lavoro di chi ogni giorno anima questo mercato, vero e proprio patrimonio della città.”

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha costituito un gruppo di lavoro per studiare nuove modalità di gestione dei mercati giornalieri di frutta e verdura, ispirandosi al modello dei mercati contadini gestiti da Coldiretti. Saranno inoltre valutate modifiche al documento strategico del commercio, frutto di un confronto collettivo con consiglieri, associazioni di categoria e operatori economici.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano strategico per la riqualificazione dei mercati cittadini, con interventi progettuali e manutentivi volti a rendere più efficienti e attrattive le strutture dedicate al commercio locale.