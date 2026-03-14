Bari, verso la riqualificazione del mercato ex Manifattura Tabacchi: incontro tra l’assessore Petruzzelli e gli operatori
BARI – Prosegue il percorso di riqualificazione del mercato della ex Manifattura Tabacchi. Ieri pomeriggio l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha incontrato una delegazione di operatori mercatali per illustrare il progetto complessivo di rinnovamento della struttura e raccogliere suggerimenti e proposte prima dell’approvazione ufficiale del provvedimento.
L’intervento punta a rendere l’area più funzionale e moderna, con box più ampi e sicuri, pensati sia per gli operatori sia per i cittadini che frequentano il mercato quotidiano. I vecchi box saranno sostituiti da nuove postazioni di 19 metri quadrati ciascuna, mentre la distribuzione degli spazi sarà completamente rivista: i vari settori saranno accorpati nella porzione del mercato prospiciente via Nicolai, la più spaziosa, con due file di box e corridoi più ampi per garantire maggiore comodità ai fruitori. Anche le pagode tra le due stecche del mercato saranno completamente riqualificate e ripensate nei loro interni.
Il progetto prevede uno stanziamento di circa 3,2 milioni di euro per i lavori, un intervento definito dall’assessore Petruzzelli come “uno dei punti qualificanti del nostro programma di mandato”. L’incontro di ieri ha coinvolto un rappresentante per ciascuna categoria merceologica, permettendo di condividere l’impostazione progettuale e trovare soluzioni ad alcune esigenze strutturali degli operatori.
“Si è trattato di un primo incontro – ha spiegato Petruzzelli – nei prossimi giorni ne organizzeremo un altro per presentare il progetto a tutti gli operatori, raccogliendo eventuali modifiche e suggerimenti. L’obiettivo è migliorare la qualità degli ambienti e, di conseguenza, il lavoro di chi ogni giorno anima questo mercato, vero e proprio patrimonio della città.”
Parallelamente, l’amministrazione comunale ha costituito un gruppo di lavoro per studiare nuove modalità di gestione dei mercati giornalieri di frutta e verdura, ispirandosi al modello dei mercati contadini gestiti da Coldiretti. Saranno inoltre valutate modifiche al documento strategico del commercio, frutto di un confronto collettivo con consiglieri, associazioni di categoria e operatori economici.
L’iniziativa rientra in un più ampio piano strategico per la riqualificazione dei mercati cittadini, con interventi progettuali e manutentivi volti a rendere più efficienti e attrattive le strutture dedicate al commercio locale.