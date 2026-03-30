Sequestrate oltre 156mila candele “Made in Italy” false: operazione a Bari

BARI – Maxi sequestro nel porto di Bari da parte dei militari della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante i controlli su un autoarticolato appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia, gli operatori hanno scoperto oltre 156.000 candele in paraffina che riportavano il tricolore italiano e il marchio “Made in Italy”, ma che in realtà risultavano prodotte in Bulgaria.

Secondo quanto accertato, la merce sarebbe stata commercializzata con indicazioni ingannevoli sull’origine, configurando una possibile violazione delle norme a tutela del marchio e del consumatore.

Il titolare della spedizione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la filiera della distribuzione e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla contraffazione e alle frodi commerciali portate avanti dalle autorità doganali e dalla Guardia di Finanza nei principali scali portuali.