Serie A, il Lecce ritrova Gaby Jean: rientro dopo il grave infortunio al crociato
FRANCESCO LOIACONO - Buone notizie per il Lecce in chiave salvezza. Il difensore francese Gaby Jean è tornato in campo dopo un lungo stop per infortunio.
Jean è subentrato al 39’ del secondo tempo a Tiago Gabriel nella sfida contro il Como 1907, disputata allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia e valida per la ventisettesima giornata di Serie A.
Il difensore non giocava con il Unione Sportiva Lecce dal 13 aprile 2025, quando scese in campo contro la Juventus FC all’Allianz Stadium. In quella occasione riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio grave che lo ha costretto a un lungo percorso di recupero.
Nel corso della sua carriera, Jean ha vestito le maglie di Annecy, Cuiseaux, FC Montceau e Lione, prima dell’approdo in Salento.
Il difensore dovrebbe partire dalla panchina anche nella prossima gara che il Lecce disputerà domenica 8 marzo alle 12.30 contro la US Cremonese allo stadio Stadio Via del Mare, match valido per la ventottesima giornata.
In questo campionato l’obiettivo del Lecce resta la permanenza in Serie A, e il rientro di Gaby Jean rappresenta un rinforzo importante per la fase difensiva nella corsa alla salvezza.