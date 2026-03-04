Liliana Porcelli presenta “InfluCancer” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un libro-testimonianza che racconta coraggio e determinazione. Venerdì 6 marzo, alle ore 19, allepresenterà InfluCancer (Piemme), il diario ironico, sincero e commovente nato dalla sua esperienza diretta con la malattia.

L’incontro intreccia racconto personale, responsabilità sociale e impegno concreto a sostegno della ricerca scientifica. L’autrice dialogherà con Mattia Giuramento. Interverranno la dottoressa Lucia Forte, presidente del comitato Puglia di Fondazione AIRC, e il dottor Claudio Lusa di Deloitte.

Trasformare la fragilità in forza condivisa

«Cara malattia, mi stai insegnando che la paura è tra le emozioni più difficili da gestire». È da questa consapevolezza che prende forma InfluCancer, un racconto che segna un “prima” e un “poi”, quando la parola tumore cambia improvvisamente le priorità della vita.

Porcelli sceglie la condivisione come strumento per attraversare quella frattura. Settimana dopo settimana, tra riflessioni intime e post pubblici, la sua voce diventa quella di una “influcancer”, capace di raccontare paure e dolori ma anche la bellezza nascosta nella vulnerabilità. Il libro invita a riscoprire lentezza, attesa e gratitudine, ricordando che non serve essere eroi per essere forti, ma scegliere ogni giorno di credere nella vita.

Un impegno concreto per la ricerca

Nata a Bisceglie e residente a Milano da oltre vent’anni, Liliana Porcelli ha costruito una carriera manageriale prima nel Gruppo Mediolanum e poi nel network Deloitte. Sportiva e runner amatoriale, ha affrontato la malattia con la determinazione di chi corre una lunga gara, trasformando la propria esperienza in un progetto di impatto collettivo.

L’autrice ha deciso di destinare una quota non inferiore al 50% dei proventi del libro alla Fondazione AIRC, contribuendo concretamente al progresso della ricerca oncologica. L’opera è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Deloitte.