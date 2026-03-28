Taurisano, cultura, arte, convivialità: festa grande per i 10 anni del 'Normal'



FRANCESCO GRECO - TAURISANO (LE) – Vedi alla voce "contaminazione" fra convivialità, buon bere, arte, cultura e quant’altro e scopri il segreto del successo. Che dura da 10 anni. – Vedi alla voce "contaminazione" fra convivialità, buon bere, arte, cultura e quant’altro e scopri il segreto del successo. Che dura da 10 anni.





Nel cuore della città, Piazza Castello, il "Normal", caffè letterario e artistico di Taurisano, grosso centro del Leccese (diede i natali al filosofo Giulio Cesare Vanini), ha appena festeggiato alla grande con un evento molto intenso e partecipato denso di proposte di alto livello.





Il locale mosse i primi passi a marzo del 2016, nacque da un’idea di Tony Apruzzi. Concept: creare uno spazio aperto alla cultura, l’arte, la convivialità.





Fin dall’inizio, il "Normal" ha puntato sulla qualità dei prodotti, con una proposta che va dai vini agli aperitivi, fino a drink d’ogni genere.





In questi anni è così diventato un punto di riferimento non solo local ma anche di una vasta area geografica per il buon bere, ma anche per gli artisti e gli scrittori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, che hanno avuto l’opportunità di far conoscere la loro produzione artistica e letteraria.





L’anniversario dei primi 10 anni è stato celebrato con un evento di grande spessore artistico: una mostra collettiva e un’intera giornata di festa che ha riunito amici, artisti e appassionati di cultura, con un’atmosfera partecipata e coinvolgente.





La giornata è stata organizzata in collaborazione con Margherita Tarantino di "So what aps" e "BeBop Event" di Andrea Ken ed è iniziata con un dj set in vinile a cura di Andrea Miraglia.





Nel pomeriggio è proseguita con la selezione musicale di Max Nocco (raffinato critico musicale), accompagnata dal live painting di Massimo Pasca, disegnatore e illustratore.





Al tramonto, la "Ragtime Bubu Band" ha animato Piazza Castello, cuore vivo della città, con un concerto swing.





In chiusura, nuova selezione in vinile del duo "Those Funky Guys".





A dare ulteriore interesse culturale alla festa, come si accennava, la collettiva che ha visto la partecipazione di artisti, modellisti, designer invitati a esporre le loro opere.





E di cui pubblichiamo, infine, l’elenco: Ledi Elia, modellista, con la creazione RLW n.1 – opera Restylart (in foto), Anna Lucia Rizzello – "L’arte del tessuto", Debora Macagnino, pittrice, Studio d’arte Caroli di Leandro Caroli – denim art, painting, custom jacket, Roberto Rocca, fotografo e reporter, Cinzia Marinosci, fotografa, Giancarlo Nunziato, artista e creatore della locandina dell’evento, il Gatto Ladro (Totò Galati), disegnatore e illustrator, Erika Hand Made – ricamo e disegno su tessuti, Vittorio Chiarillo, pittore, Sasha Ciardo, illustratore, disegnatore e pittore, Silvana Pappadà, pittrice, Adelaide Perrotta e Adelaide Maglie, creative e ceramiste.





Partner: Better Call Leo Digital Agency e foto di Ester Scarlino.





I 10 anni sono solo una prima tappa, fanno sapere a Taurisano. Come dire: stay tuned, stay hungry, arrivederci al 2036!