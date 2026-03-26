Sviluppo sostenibile, la Regione Puglia presenta a Bari i progressi della strategia regionale

BARI - La Regione Puglia presenta i suoi progressi nell’attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, da oggi a Bari con rappresentanti di OCSE, Commissione Europea e MASE.

Oggi e domani, venerdì 27, si terrà a Bari, presso il Padiglione 152, Sala 2, della Fiera del Levante di Bari, Lungomare Starita 4, il workshop del progetto internazionale “Costruire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile”, finanziato dalla Commissione Europea – DG REFORM, nell’ambito del programma Technical Support Instrument – TSI (2024), a cui la Regione Puglia partecipa insieme a Regione Piemonte, Sardegna e Marche, affiancate dal MASE e con il supporto scientifico di OCSE.

La due giorni, intitolata “Localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e rafforzamento della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile a livello regionale”, sarà aperta oggi alle ore 9.00 dai saluti istituzionali di Debora Ciliento, assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Puglia, e di Tana Foarfa, responsabile delle politiche SG REFORM Commissione europea, e Aziza Akhmouch, capo Divisione Città, Politiche urbane e Sviluppo sostenibile OCSE (collegate da remoto), moderatore Stefano Marta, capo dell’Unità Città intelligenti e sostenibili CFE OCSE. Seguiranno tavole rotonde, laboratori e lavori di gruppo.

Questa due giorni di lavori, con ospiti internazionali e rappresentanti delle altre Regioni, sarà un momento importante per consolidare il ruolo della Regione Puglia come territorio pilota nazionale nella localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030 ONU, rafforzare la capacità amministrativa e la governance intersettoriale, integrare la coerenza delle politiche nei processi decisionali, oltre che definire indicatori comuni e condizioni di coerenza e sviluppare una scheda di coerenza come metodo di lavoro regionale.

La Regione Puglia ha scelto di applicare gli strumenti e gli indicatori del Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile in riferimento a due obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), cioè “Contrasto al disagio abitativo” e “Attrazione e partecipazione attiva dei giovani”, valorizzando così tale Piano come strumento di attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Il PIAO, infatti, è uno strumento di programmazione strategica regionale e, misurando la sua capacità di soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si potrà rafforzare la visione integrata delle politiche e migliorare il coordinamento tra strutture regionali.

«Il workshop sarà un momento di confronto tecnico e un’occasione per costruire un metodo di lavoro stabile, replicabile e condiviso – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento –. Ringraziamo l’OCSE per il supporto scientifico, la Commissione Europea per la fiducia accordata, il MASE per il coordinamento nazionale e le strutture regionali che hanno lavorato con grande impegno per rendere possibile questo appuntamento. Sicuramente da questo percorso emergeranno indicazioni utili non solo per migliorare le nostre politiche, ma anche per rafforzare la capacità della Puglia di guardare lontano, con una visione di sviluppo sostenibile, inclusivo e competitivo».