“Il Piccolo Principe” incanta il Palatour di Bitritto: poesia, musica e meraviglia in scena
Lo spettacolo, un classico senza tempo in una veste contemporanea e diretto da Stefano Genovese, propone una rilettura moderna e immersiva di una delle storie più amate di sempre. Al centro della narrazione resta il messaggio universale del Piccolo Principe: gli adulti dimenticano ciò che conta davvero, e solo lo sguardo puro dell’infanzia può restituire il senso autentico della vita.
Questa versione teatrale si distingue per un linguaggio multidisciplinare che unisce prosa, musica, canto e arti circensi, dando vita a uno spettacolo emozionale e visivamente coinvolgente. Ogni scena è costruita per stimolare i sensi e condurre lo spettatore in un viaggio poetico tra amicizia, amore e responsabilità.
L’allestimento si configura come un vero e proprio “family show”: un’esperienza immersa per grandi e piccini, una produzione capace di parlare contemporaneamente a bambini e adulti. Il racconto si sviluppa attraverso una narrazione dinamica, in cui elementi visivi e sonori si integrano per creare un’esperienza teatrale completa, emotivamente intensa e accessibile.
Il cast porta in scena personaggi iconici come l’Aviatore, la Rosa e la Volpe, accompagnando il pubblico in un percorso simbolico che invita alla riflessione sul tempo, sui legami e sul valore delle cose essenziali.
La durata è di circa 80 minuti in atto unico, confermando la vocazione dello spettacolo a mantenere un ritmo coinvolgente e accessibile.
Ad accogliere la produzione è il Palatour, teatro polifunzionale situato a Bitritto, progettato per ospitare spettacoli di diversa natura grazie a una struttura tecnologicamente avanzata e versatile. Uno spazio teatrale all’avanguardia, una location rappresenta un punto di riferimento crescente per la programmazione culturale pugliese.
“Il Piccolo Principe” non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza sensoriale e poetica che arriva al cuore. Attraverso una fusione di linguaggi artistici, lo show riesce a restituire la profondità del testo originale, trasformandolo in un racconto contemporaneo capace di emozionare e far riflettere.
Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire, almeno per una sera, lo sguardo autentico e meravigliato dell’infanzia.
Informazioni utili
Lo spettacolo sarà ospitato presso il Palatour di Bitritto con il seguente calendario:
Sabato 28 marzo 2026 – ore 17:30 e 21:00
Domenica 29 marzo 2026 – ore 18:00
Biglietti su www.ticketone.it
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