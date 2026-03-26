“Il Piccolo Principe” incanta il Palatour di Bitritto: poesia, musica e meraviglia in scena

- Arriva al Palatour uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale 2025/2026: “Il Piccolo Principe”, adattamento scenico ispirato al celebre capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Un evento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, in programma il 28 e 29 marzo.Lo spettacolo, un classico senza tempo in una veste contemporanea e diretto da Stefano Genovese, propone una rilettura moderna e immersiva di una delle storie più amate di sempre. Al centro della narrazione resta il messaggio universale del Piccolo Principe: gli adulti dimenticano ciò che conta davvero, e solo lo sguardo puro dell’infanzia può restituire il senso autentico della vita.Questa versione teatrale si distingue per un linguaggio multidisciplinare che unisce prosa, musica, canto e arti circensi, dando vita a uno spettacolo emozionale e visivamente coinvolgente. Ogni scena è costruita per stimolare i sensi e condurre lo spettatore in un viaggio poetico tra amicizia, amore e responsabilità.L’allestimento si configura come un vero e proprio “family show”: un’esperienza immersa per grandi e piccini, una produzione capace di parlare contemporaneamente a bambini e adulti. Il racconto si sviluppa attraverso una narrazione dinamica, in cui elementi visivi e sonori si integrano per creare un’esperienza teatrale completa, emotivamente intensa e accessibile.Il cast porta in scena personaggi iconici come l’Aviatore, la Rosa e la Volpe, accompagnando il pubblico in un percorso simbolico che invita alla riflessione sul tempo, sui legami e sul valore delle cose essenziali.La durata è di circa 80 minuti in atto unico, confermando la vocazione dello spettacolo a mantenere un ritmo coinvolgente e accessibile.Ad accogliere la produzione è il Palatour, teatro polifunzionale situato a Bitritto, progettato per ospitare spettacoli di diversa natura grazie a una struttura tecnologicamente avanzata e versatile. Uno spazio teatrale all’avanguardia, una location rappresenta un punto di riferimento crescente per la programmazione culturale pugliese.“Il Piccolo Principe” non è soltanto uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza sensoriale e poetica che arriva al cuore. Attraverso una fusione di linguaggi artistici, lo show riesce a restituire la profondità del testo originale, trasformandolo in un racconto contemporaneo capace di emozionare e far riflettere.Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire, almeno per una sera, lo sguardo autentico e meravigliato dell’infanzia.Lo spettacolo sarà ospitato presso il Palatour di Bitritto con il seguente calendario:Sabato 28 marzo 2026 – ore 17:30 e 21:00Domenica 29 marzo 2026 – ore 18:00Biglietti su www.ticketone.it