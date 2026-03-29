Taranto, al Mysterium Festival debutta “Noi siamo onde”: musica, voci e generazioni in dialogo

TARANTO - Sarà una prima assoluta a segnare uno degli appuntamenti più attesi della dodicesima edizione del Mysterium Festival: lunedì 30 e martedì 31 marzo, alle ore 20.30, andrà in scena “Noi siamo onde”, progetto musicale nato da “Due mari, un solo cielo”, nuova commissione affidata al maestro Roberto Molinelli.

L’opera sarà eseguita nelle chiese Madonna delle Grazie e San Giovanni Bosco di Taranto, con protagonisti l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, diretta dal maestro Luigi Leo, il soprano Martina Tragni, il Lucania Apulia Chorus, il Coro Giovanile pugliese e il Coro di voci bianche delle scuole tarantine.

Il progetto “Due mari, un solo cielo”, su testi di Melissa Mastrolorenzi, si configura come un’opera per coro di voci bianche, soprano e orchestra, pensata come un intenso incontro tra generazioni e timbri. La composizione unisce la purezza delle voci dei più giovani alla maturità espressiva del coro e alla ricchezza sonora dell’ensemble orchestrale, dando vita a un dialogo musicale continuo tra innocenza e consapevolezza.

La scrittura di Molinelli si distingue per una forte componente evocativa ed emozionale, costruendo un paesaggio sonoro in trasformazione che diventa metafora di connessione tra passato e futuro. Un’esperienza artistica che punta a coinvolgere il pubblico attraverso una coralità condivisa e una narrazione musicale intensa.

Fondamentale anche il contributo delle scuole del territorio, impegnate nella preparazione dei cori, a testimonianza di un progetto che valorizza la partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Il Mysterium Festival, rassegna dedicata a fede, arte, storia e tradizione, è promosso dall’organizzazione Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

La direzione artistica è affidata al maestro Pierfranco Semeraro, in collaborazione con Piero Romano.

Gli eventi sono a prenotazione gratuita tramite Eventbrite, mentre i biglietti sono disponibili online su Vivaticket.



