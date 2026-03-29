Gerusalemme, Patriarca Pizzaballa bloccato dalla polizia: stop alla Messa delle Palme al Santo Sepolcro

Gerusalemme

Pierbattista Pizzaballa

Francesco Ielpo

Chiesa del Santo Sepolcro

GERUSALEMME - Momenti di tensione a, dove il cardinalee padresono stati fermati dalla polizia israeliana mentre si dirigevano verso laper celebrare la Messa della Domenica delle Palme.

A rendere noto l’accaduto è stato lo stesso Patriarcato latino di Gerusalemme, che ha definito l’episodio “un grave precedente”, sottolineando come ignori “la sensibilità di miliardi di persone nel mondo” proprio all’inizio della Settimana Santa.

Secondo quanto ricostruito, le autorità israeliane hanno impedito ai due religiosi l’accesso alla chiesa, bloccandoli lungo il percorso nonostante si stessero muovendo in forma privata, senza alcuna processione o cerimonia pubblica. Nei giorni scorsi, a causa delle restrizioni legate alla guerra in corso, era già stata annunciata la cancellazione della tradizionale processione.

Costretti a fare ritorno, i due rappresentanti della Chiesa non hanno potuto officiare la liturgia. Come evidenziato in una nota congiunta del Patriarcato latino e della Custodia di Terra Santa, si tratta di un fatto senza precedenti: per la prima volta da secoli, ai vertici della Chiesa cattolica è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro.